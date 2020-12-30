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西門町舉牌徵炮友要求「乾淨溫柔」 2女遭警帶回詢問

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

西門町商圈再現女子舉厚紙板徵友，兩名女子今天中午手持「徵炮友」紙板站在行人徒步區內，吸引路人關注，內容還提及徵友條件「13公分以上、乾淨溫柔」；此舉不僅引發網友熱議，也引來警方注意，將2女及其友人全部帶返派出所詢問。

日前因女子在西門町舉牌徵男友成功，引發話題，近日才出現兩名穿著清涼的女子，為進行生技公司業配，同樣以紙板徵友方式「求找乾爹」，在網路上引發熱議。

未料，今天中午又有兩名身材火辣的女子出現在西門町商圈內，舉紙板「徵炮友」，要求「13公分以上、乾淨溫柔」，並留下LINE QR code讓人掃瞄。

有網友表示，兩人是成人片公司的導演及女優，可能是在拍攝短片。

此舉再度引起網友關注，但也驚動警方。據悉，因2女行為可能觸犯妨害風化及道路交通管理處罰條例，她們及同行友人目前已被帶回轄區西門町派出所偵詢。

兩名女子今天出現在西門町商圈內「徵炮友」。記者李隆揆／翻攝
兩名女子今天出現在西門町商圈內「徵炮友」。記者李隆揆／翻攝

西門町 生技

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