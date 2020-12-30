粗心女子騎車沿路掉現金 2拾金不昧男子撿回轉交警

高雄莊姓女子騎機車，行經三民區時，身上包包內物品沿路灑落，經附近熱心民眾撿取，發現原來是莊女的薪資袋還有裡面現金灑落地，報警讓警方尋找失主後，順利找上莊女，歸還她的辛苦錢。

三民二警分局表示，莊女（34歲）昨天上午10點半左右，騎車經過三民區鼎強街時，沿路從身上包包內灑落出不少物品，跟在後方的2名男子走近一看，才發現從莊女身上撒落的是薪資袋還有紙鈔。

2名男子見狀，一邊當機立斷馬上報警，一邊將遺落的紙鈔撿起來，以免被風吹得更加零散，當三民二分局鼎金所巡邏警組獲報到現場查看時，發現紙鈔數量不少，便請2男到派出所確認金額。