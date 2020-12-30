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粗心女子騎車沿路掉現金 2拾金不昧男子撿回轉交警

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄莊姓女子騎機車，行經三民區時，身上包包內物品沿路灑落，經附近熱心民眾撿取，發現原來是莊女的薪資袋還有裡面現金灑落地，報警讓警方尋找失主後，順利找上莊女，歸還她的辛苦錢。

三民二警分局表示，莊女（34歲）昨天上午10點半左右，騎車經過三民區鼎強街時，沿路從身上包包內灑落出不少物品，跟在後方的2名男子走近一看，才發現從莊女身上撒落的是薪資袋還有紙鈔。

2名男子見狀，一邊當機立斷馬上報警，一邊將遺落的紙鈔撿起來，以免被風吹得更加零散，當三民二分局鼎金所巡邏警組獲報到現場查看時，發現紙鈔數量不少，便請2男到派出所確認金額。

警方另調閱相關路口監視器畫面，間接找上失主莊女，並請他到派出所確認遺失金額以及物品。莊女稱，回家後，發現剛領出的錢竟不在自己的包包裡，猜測可能遺落在返家路途上，好在有好心人拾獲並送到派出所，大讚台灣最美的風景是人。

高雄莊姓女子騎機車，行經三民區時，身上包包內物品沿路灑落，經附近熱心民眾撿取，發現原來是莊女的薪資袋還有裡面現金灑落地。記者邱奕能／翻攝
高雄莊姓女子騎機車，行經三民區時，身上包包內物品沿路灑落，經附近熱心民眾撿取，發現原來是莊女的薪資袋還有裡面現金灑落地。記者邱奕能／翻攝

失主 薪資 監視器

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