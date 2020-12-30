屏東新園白色轎車疑失控 撞倒護欄側插進路旁水溝　

屏東一名黃姓男子（41歲），駕駛一輛白色轎車，行經新園鄉新東村新南路與吉興路口時，車輛不明原因開到對向撞倒路旁護欄、號誌，導致車子左側插進路旁水溝。路人見狀報警消，警消獲報到場，將黃男救出，所幸，他僅受輕傷意識清楚，無須送醫，酒測值為零，詳細事故原因仍在警方釐清。

這起事故發生於，今天中午11時許，黃男駕駛一輛白色轎車，行經新園鄉新東村新南路與吉興路口時，車輛不明原因開到對向撞倒路旁護欄、號誌，汽車左側更陷入水溝，導致車輛側躺。