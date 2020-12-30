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屏東新園白色轎車疑失控 撞倒護欄側插進路旁水溝　

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東一名黃姓男子（41歲），駕駛一輛白色轎車，行經新園鄉新東村新南路與吉興路口時，車輛不明原因開到對向撞倒路旁護欄、號誌，導致車子左側插進路旁水溝。路人見狀報警消，警消獲報到場，將黃男救出，所幸，他僅受輕傷意識清楚，無須送醫，酒測值為零，詳細事故原因仍在警方釐清。

這起事故發生於，今天中午11時許，黃男駕駛一輛白色轎車，行經新園鄉新東村新南路與吉興路口時，車輛不明原因開到對向撞倒路旁護欄、號誌，汽車左側更陷入水溝，導致車輛側躺。

路人見狀報警消處理，警消獲報到場，先將黃男救出，所幸，他僅受輕傷意識清楚，也拒絕送醫，經警方施作酒測，結果為零，詳細事故原因仍在警方釐清。另外警方也呼籲，汽機車駕駛行經路口時，應減速慢行，並注意來車。

黃姓男子（41歲）駕駛一輛白色轎車，不明原因開到對向撞倒路旁護欄、號誌，車子側插進路旁水溝。記者陳弘逸／翻攝
黃姓男子（41歲）駕駛一輛白色轎車，不明原因開到對向撞倒路旁護欄、號誌，車子側插進路旁水溝。記者陳弘逸／翻攝
警消獲報後將黃姓男子（41歲）救出，並將車輛從水溝拖吊至道路上。記者陳弘逸／翻攝
警消獲報後將黃姓男子（41歲）救出，並將車輛從水溝拖吊至道路上。記者陳弘逸／翻攝
黃姓男子（41歲）駕駛一輛白色轎車，不明原因開到對向撞倒路旁護欄、號誌，車子側插進路旁水溝。記者陳弘逸／翻攝
黃姓男子（41歲）駕駛一輛白色轎車，不明原因開到對向撞倒路旁護欄、號誌，車子側插進路旁水溝。記者陳弘逸／翻攝

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