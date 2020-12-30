台南跨年演唱會 交通管制報你知

為迎接2021年，今年台南市跨年晚會移師永華市政中心西側廣場舉行，卡司陣容強大，加上適逢縣市合併10周年慶祝燈會，預期將會吸引許多的出遊人潮，台南市警局規畫交通管制，自明天下午1時起至明年元旦凌晨2時，用路人遵守員警交通管制措施，相關交通管制及停車資訊可在官網「2021台南市耶誕跨年系列活動」(https://www.tainanyoung.com.tw/)查詢。

今年跨年晚會配合防疫期間，台南市府指出，民眾必須遵守5步驟，包括須從管制口進出會場、實聯制登記、量體溫及雙手消毒、會場內全程戴口罩、除補充水分以外場內禁止飲食，才能進場。

演唱會周邊拉設管制線，民眾須從4個管制口進出，包括1.西側廣場靠近府前路、2.建平路與怡平路口、3.建平路與南島路口、4.南島路與南榕大道路口。

同時，市府提醒民眾帶手機，進入管制區實聯制登記可透過在管制口掃描QR CODE或事先到活動網站登錄、攜帶身分證現場掃描條碼入場、現場手寫聯絡資訊等方式辦理。現場體溫量測超過攝氏37度，以及居家隔離或檢疫者、自主健康管理者，或是有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者均不可進場。

台南市交通大隊指出，跨年晚會交通管制資訊如下

一、行人徒步區：東南榕大道、西南榕大道、南島路及建平路北上車道(永華路至府前路二段)。

二、車輛管制通行：府前路東向車道(建平路至府前4街)及建平路南下車道(永華路至建平11街)。

三、單行道管制：建平16街(中華西路至府前4街)

四、轉向管制：中華西路(北上車道) 禁止左轉建平16街及府前1街、永華路(建平路至華平路)西向內線車道為公車專用道，沿線路口禁止左轉。

五、管制時間：今年12月31日13時至明年1月1日凌晨2時。

交大指出，連假期台南智慧交通整合系統資訊平台，即時監看重要交流道周邊及主要聯外環狀道路車流，掌握交通壅塞源頭，第一時間派遣警力，彈性運用交通管制措施疏導車流與快速排除交通事故，並加強違規停車取締，維持連假期間府城主要聯外道路交通順暢、平安。民眾發現道路壅塞或事故時，可立即撥打110提供相關資訊，該局也將立即派員疏處。