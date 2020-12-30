元旦3天連假及廟會遊行 台南麻豆警重要路段交管
因應元旦1月1日至1月3日3天假期，台南麻豆警方預估將有大量返鄉及觀光旅遊車潮湧入，為維持交通安全及順暢，麻豆警分局針對烏山頭水庫風景區、總爺藝文中心、麻豆代天府、下營上帝廟、六甲赤山龍湖巖、官田葫蘆埤自然風景區及傳統市場採購人、車潮落實管制，對於轄內麻豆轉運站、麻豆交流道、隆田火車站等重要交通樞紐及交通要道規畫相關交通疏導勤務，以維行車順暢。
警方也提醒，六甲市區在元旦下午1時至晚上8時，將有甲東代天府舉辦「元旦祈福遶境活動」，計參加陣頭5陣、神轎10頂、人數約500人，主辦廟方依規定申請路權，請路過用路人配合警方指揮行進。另元旦連續假日期間，針對易壅塞路段麻豆區中山路及麻豆交流道下市道176線路段，將派員加強疏導，並不定時連線警察廣播電台，隨時提供轄區路況提供用路人知悉。
連假期間麻豆警方已規畫取締酒駕專案大執法，呼籲民眾參加各項聚會，如有飲用酒精類飲料，切勿酒後駕車。麻豆分局分局長邱顯良提醒：「酒後駕車肇事害人又害己，民眾勿心存僥倖，連假期間執法不打烊，警方將落實執法，以維大眾生命、財產安全。」
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