基隆最高峰曾下雪 消防員訓練加掛雪鍊備不時之需

基隆「最高峰」姜子寮山海拔僅729公尺，但2016年初「霸王寒流」來襲時曾下雪。今年最強寒流來襲，基隆市消防局各消防分隊今天辦理車輛加掛雪鏈訓練，強化山區救護、救災能力，以備不時之需。

位於基隆與新北汐止、平溪交界處的姜子寮山，2016年1月24日清晨開始飄雪，在登山步道入口就可看到雪景，走向山上雪景更盛，一片銀白世界宛如北國，不少民眾得知消息特地上山看雪。當天登山步道積雪10多公分，從山頂三角點遠望群山，也都白了頭。

中央氣象局發布低溫特報，今天起到明年1月1日受寒流影響，各地氣溫偏低，基隆有出現6℃以下氣溫的機率。