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寒流來襲 新北提供街友住宿、熱食避寒
寒流今天襲台，新北社會局指出，已啟動避寒機制，提前送棉被給獨居長輩，並備禦寒衣物和熱食給在街弱勢街友，今晚由新北副市長謝政達關懷街友，民眾若發現露宿街友亟需協助，可撥打街友外展中心24小時服務專線，就能提供立即服務。
根據氣象指出，即將到來的元旦假期氣溫將驟降到6度，社會局長張錦麗指出，已先運用鈦甫科技股份有限公司捐贈的70萬元採購760件厚棉被，交由各區公所分送給列冊的獨居長輩，並提醒寒流期間注意瓦斯、電暖器的使用。
張錦麗說，新北16個轄區較有街友出入的地方，由區公所結合警、消等單位和志工關懷街友並贈禦寒衣物和食品等，也協調恩友中心在板橋和三重據點供應熱食，另中和的國光街112巷11弄1號的街友外展服務中心，將連續3天提供熱食。
謝政達指出，新北有3處街友中途之家和16家合作旅館，希望街友在寒流期間能進住，該場所都供應住宿及熱食，若街友不願接受收容，也會給予暖暖包、睡袋、厚外套等禦寒衣物和超商實物卡等。
社會局指出，板橋恩友中心位於板橋區幸福路60巷53號，電話為22545992；三重恩友中心位於三重區大同北路213之4號，電話為29873478。供餐時段分別為11點30分至12點30分，17點30分至18點30分。
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