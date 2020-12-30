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寒流來襲 嘉義縣81歲老阿嬤睡夢中疑心肌梗塞不治
寒流來襲，嘉義縣氣溫如溜滑梯下滑，布袋鎮1名81歲老阿嬤上午在睡夢中疑心肌梗塞不治，消防救護人員到場施以急救，仍無生命跡象，由於老阿嬤生前有多種慢性病史，年事又高，未送醫，死因是否與天冷有關，無法確定，需相驗才能釐清。
嘉義縣消防局布袋分隊上午7點多接獲通報，家屬發現81歲老阿嬤倒臥在客廳，已無心跳，消防人員到場時老翁已死亡，緊急施以ＣＰＲ加上ＡＥＤ，急救無效，老阿嬤與孩子共同生活，消防人員說，老阿嬤有糖尿病、高血壓、腎臟、心臟及肺積水等病史，最近正準備到醫院回診，上午氣溫降到攝氏16度，家人疑死因與氣溫驟降天冷有關。
嘉義縣老人比例全台居冠，老人逾10萬人，衛生局提醒提醒民眾，氣溫低或溫差大，三高病人一定要依醫師指示按時服藥，尤其老人家注意保暖，即使年輕人都不能大意，運動、睡前、與起床後，應補充水份，避免血液過濃稠，發生栓塞。
最怕的是血管急性收縮，或是血管彈性不佳的三高病人都要更小心血壓變化，以免不穩定血壓造成血管爆裂，起床後也不要馬上起來，應先動動手腳暖身，以免突起來而頭暈跌倒，老人自我調節能力降低，抵抗力較弱，寒冷天氣，更容易誘發和加重疾病，老人做好防寒保暖，早起慢起床，出門先活動，多穿衣服注意防寒保暖，保持室內空氣流通。
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