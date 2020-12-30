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山老鼠開計程車掩人耳目偷竊珍貴扁柏 大溪警逮5嫌
桃園市大溪警分局今天宣布破獲山老鼠犯罪集團，本月28日晚上約6點，黃姓男子（33歲）夥同郭男（20歲）、楊男（27歲）、林男（66歲）、李男（24歲），涉嫌竊盜載運珍貴國有林木，警方在復興區興漢橋攔截圍捕，逮捕5名嫌犯，還當場場在車後行李箱查獲國有珍貴林木11塊。
警方請林務局鑑定這批國有珍貴木塊為台灣扁柏、檜木等總價值約1萬8000元，全案依竊盜等罪嫌移送桃園地檢察署偵辦。
大溪分局表示，5名嫌犯28日下午13點開、乘坐計程車前往復興區山上竊盜珍貴林木，於是埋伏監控，5名犯嫌得手下山時，警方一路跟監，在適當路段攔截圍捕，犯嫌辯稱拾獲未被採信。
警方表示，林木長大不易，遑論是國有林班地內的保育林木，盜伐者為了一己的私利，任意盜伐、盜挖國有林木，嚴重影響森林保育，犯行惡劣，大溪警分局會持續加強巡邏，保護國家珍貴林木。
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