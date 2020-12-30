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影／台南公園南洋杉被強風吹倒 路過男子遭擊中受傷
台南市北區中山公園廁所一株高逾3層樓的南洋杉上午10時17分遭強風攔腰吹倒，63歲邱姓男子上完廁所後路過該處，剛好被公園倒塌的樹木擊中受傷，台南消防局救災救護指揮中心據報後，趕往現場救援，邱左上肩及左腳遭砸中，意識清楚，由救護車送往成大醫院治療。
台南中山公園管理單位據報後，派員圍起封鎖線，並以電鋸將吹倒的南洋杉樹幹及樹枝截成數段後移除，避免事態擴大。
消防局上午10時17分據報，北區中山公園廁所附近南洋杉被強風吹襲，攔腰折斷後倒塌，有1名男子遭被倒塌樹木倒塌擊中受傷，消防局出動和緯分隊調派救護車及救護員前往救護。
63歲邱姓男子表示，剛上完廁所後，就被樹木擊中受傷，造成左上肩及左腳部份疼痛。邱意識清楚，經救護車送往成大醫院治療，無生命危險。
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