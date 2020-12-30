寒流台中海線風強 軍方鐵皮圍籬吹到路當中

寒流夾帶的強風讓台中海線地區今天上午有如颱風，清水區一處軍方鐵皮圍籬被強風吹倒一片，瞬移到路中很危險，熱心民眾幫忙將路中的圍籬推到路旁，清水警分局員警到場立警示錐也通知軍方處理；台中清水眷村文化園區今天公告，因強風擔心東側房舍安全問題，東側區今天暫停開放，可能封閉2到3天。

清水警分局今天早上9點多獲報，清水區鎮政路和中社路口有鐵皮圍籬倒塌，疑被強風吹到路中，已由熱心民眾幫忙推回搬離，員警立即到場擺放警示錐，並通知管理的空軍單位，隨即也有民眾經過看到，上網提醒經過人車注意安全；軍方表示，已接到警方通知，將派人處理。