寒流台中海線風強 軍方鐵皮圍籬吹到路當中
寒流夾帶的強風讓台中海線地區今天上午有如颱風，清水區一處軍方鐵皮圍籬被強風吹倒一片，瞬移到路中很危險，熱心民眾幫忙將路中的圍籬推到路旁，清水警分局員警到場立警示錐也通知軍方處理；台中清水眷村文化園區今天公告，因強風擔心東側房舍安全問題，東側區今天暫停開放，可能封閉2到3天。
清水警分局今天早上9點多獲報，清水區鎮政路和中社路口有鐵皮圍籬倒塌，疑被強風吹到路中，已由熱心民眾幫忙推回搬離，員警立即到場擺放警示錐，並通知管理的空軍單位，隨即也有民眾經過看到，上網提醒經過人車注意安全；軍方表示，已接到警方通知，將派人處理。
台中市清水眷村文化園區今天公告，今天因寒流夾帶的強風，東側房舍未經修復為舊有眷舍，部分建築構件較易因風大掉落故暫時性封閉，預計封閉2到3天。
延伸閱讀
熱門新聞
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言