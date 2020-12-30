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影／低溫挾帶強風 台南永康路樹倒橫躺馬路警排除
低溫驟降挾帶強風，不少人一早有感，台南市永康區東橋重劃區今早一株路樹突倒塌，永康警分局派員疏導，約40分鐘排除路樹，所幸無人車傷亡。
這株榕樹位於永康區東橋一路與東橋三路口，約有20公尺高，生長狀況良好，今上午8時45分，永康警分局獲報路樹倒區東橋一路與東橋三路口有路樹倒塌，橫躺大馬路上阻礙交通，立即指派大橋派出所警員前往管制疏導。
經永康區公所及環保局立即到場，鋸斷樹枝移除，9時25分恢復交通順暢，無人車損傷。約40分鐘即排除，恢復交通順暢。
根據氣象資料，台南地區今上午溫度驟降至15度，溫度持續下降中，同時陣風達8級，強風吹襲，不少機車騎士忍不住直呼，「怎麼那麽冷！」
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