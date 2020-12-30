快訊

林淑芬等三人拒當萊豬立委 遭民進黨團罰款3萬、停權3年

境外+2！口袋裡的疫苗將解謎 陳時中下午2時10分說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／低溫挾帶強風 台南永康路樹倒橫躺馬路警排除

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

低溫驟降挾帶強風，不少人一早有感，台南市永康區東橋重劃區今早一株路樹突倒塌，永康警分局派員疏導，約40分鐘排除路樹，所幸無人車傷亡。

這株榕樹位於永康區東橋一路與東橋三路口，約有20公尺高，生長狀況良好，今上午8時45分，永康警分局獲報路樹倒區東橋一路與東橋三路口有路樹倒塌，橫躺大馬路上阻礙交通，立即指派大橋派出所警員前往管制疏導。

經永康區公所及環保局立即到場，鋸斷樹枝移除，9時25分恢復交通順暢，無人車損傷。約40分鐘即排除，恢復交通順暢。

根據氣象資料，台南地區今上午溫度驟降至15度，溫度持續下降中，同時陣風達8級，強風吹襲，不少機車騎士忍不住直呼，「怎麼那麽冷！」

強風來襲，台南永康今上午路樹倒塌，警方迅速到場疏導交通。記者謝進盛／翻攝
強風來襲，台南永康今上午路樹倒塌，警方迅速到場疏導交通。記者謝進盛／翻攝
強風來襲，台南永康今上午路樹倒塌，環保局及永康區公所人員到場處理。記者謝進盛／翻攝
強風來襲，台南永康今上午路樹倒塌，環保局及永康區公所人員到場處理。記者謝進盛／翻攝
強風來襲，台南永康今上午路樹倒塌。記者謝進盛／翻攝
強風來襲，台南永康今上午路樹倒塌。記者謝進盛／翻攝

寒流

延伸閱讀

寒流來襲農漁民抗寒大作戰 嘉義刮瞬間7級強風

強寒流伴隨強風襲擊 台中市路樹、鷹架連3倒釀一傷

台哥大高球／不畏強風射4鳥 錢珮芸帶6桿領先爭冠

英國冬季強風助陣 風力發電破紀錄

相關新聞

影／寒流強風狂掃台中中央公園 跨年舞台東倒西歪

強寒流來襲伴隨強風，今天清晨已在台中市南屯區造成3起路樹、鷹架倒塌意外，現在又傳出，台中市政府在西屯區中央公園籌備中的跨...

高雄貨櫃車暗夜未與他車碰撞卻失控翻覆 司機送醫

蘇姓男子駕駛貨櫃曳引車，今天凌晨剛下高雄大貨車專用道，要右轉金福路口時翻車，蘇自行脫困，身體多處擦傷，送醫後已無大礙，警...

寒流台中海線風強 軍方鐵皮圍籬吹到路當中

寒流夾帶的強風讓台中海線地區今天上午有如颱風，清水區一處軍方鐵皮圍籬被強風吹倒一片，瞬移到路中很危險，熱心民眾幫忙將路中...

影／低溫挾帶強風 台南永康路樹倒橫躺馬路警排除

低溫驟降挾帶強風，不少人一早有感，台南市永康區東橋重劃區今早一株路樹突倒塌，永康警分局派員疏導，約40分鐘排除路樹，所幸...

強寒流伴隨強風襲擊 台中市路樹、鷹架連3倒釀一傷

寒流來襲伴有強風吹襲，各地都有路樹倒塌災情傳出，台中市南屯區一早就連續發生3起因強風造成的意外，一件五權西路的路樹倒塌砸...

強寒流伴強風 台中南屯路樹應聲倒塌砸一車一人傷

寒流來襲伴隨強風，台中市區清晨上班時間就感覺到風力不小，南屯區五權西路3段今天清晨7時許，傳出有一輛轎車倒塌的路樹砸中，...

影／台中音響店暗夜火警 濃煙竄天一女嗆傷送醫

台中市西區中華路一段的大樓，今天凌晨1時許傳出火警，警、消到場後，發現大樓一樓已全面燃燒，一名女子遭濃煙嗆傷，火勢在今天...

酒醉工人開壓路機倒車未注意 輾死指揮同事

台中市西區向上路一段今天晚間7時許在道路施工，一名丁姓工人在駕駛壓路機時，不慎輾過在後方鄒姓工人，工人被輾過四肢骨折，救...

騎腳踏車跌落水溝？6旬男被發現死亡

高雄黃姓男子本月26日晚上11點多時，被路過民眾發現騎腳踏車倒在鳳山區中崙橫路的水溝內，警消獲報到場後，黃已無呼吸心跳，...

影／聯結車連撞2次 高雄婦腿開放性骨折送醫2女童受驚

高雄市鳳山區今傍晚時發生一起車禍，騎機車載著2名女童的阮姓女子，行經中安路、鳳頂路口時，與開著聯結車的吳姓男子發生擦撞，...

影／太惡劣！男子開車撞死狗肇逃 保險桿掉落渾然不覺

嘉義縣仁義潭水庫旁今天下午5時，有民眾目睹汽車駕駛惡意衝撞流浪狗，犬隻當場吐血身亡，駕駛肇逃，力道之大連保險桿都掉在地上...

父下樓倒垃圾獨留5月大男嬰在家 疑似翻身面部朝下窒息

桃園曾姓男子昨將年僅5月大的兒子留在房間，自己下樓倒垃圾，妻子也在門前打掃，未料沒隔多久回房間，卻發現男嬰因為翻身導致面...

熱門新聞

3歲童成植物人 檢痛批保母：200公分牆上怎有血？

逆子要千萬不成砸死老父 二審仍判無期徒刑

PTT八卦板出現連續發文「血染跨年晚會」 網友：已報警

發文罵衛福部長陳時中「無恥舔美賣台」 男網友遭起訴

囚禁14歲少女還涉下藥拍照 「保全界李宗瑞」遭起訴求刑11年

轎車擦撞機車後又誤踩油門 花蓮騎士遭輾捲入車底不治

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。