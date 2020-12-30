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高雄貨櫃車暗夜未與他車碰撞卻失控翻覆 司機送醫
蘇姓男子駕駛貨櫃曳引車，今天凌晨剛下高雄大貨車專用道，要右轉金福路口時翻車，蘇自行脫困，身體多處擦傷，送醫後已無大礙，警、消方到場，見貨櫃車翻覆在對向車道，捏一把冷汗，直呼幸好車道沒人車經過，否則後果不堪設想。
今天凌晨2點35分許，蘇姓司機駕駛貨櫃車，未和其他車輛碰撞，卻在前鎮區草衙二路與金福路口翻覆，警方到場，對蘇酒測，也沒酒精反應。蘇自稱右轉時車速過快，才失控翻車。
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