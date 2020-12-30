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高雄貨櫃車暗夜未與他車碰撞卻失控翻覆 司機送醫

聯合報 / 記者林保光／即時報導

蘇姓男子駕駛貨櫃曳引車，今天凌晨剛下高雄大貨車專用道，要右轉金福路口時翻車，蘇自行脫困，身體多處擦傷，送醫後已無大礙，警、消方到場，見貨櫃車翻覆在對向車道，捏一把冷汗，直呼幸好車道沒人車經過，否則後果不堪設想。

今天凌晨2點35分許，蘇姓司機駕駛貨櫃車，未和其他車輛碰撞，卻在前鎮區草衙二路與金福路口翻覆，警方到場，對蘇酒測，也沒酒精反應。蘇自稱右轉時車速過快，才失控翻車。

蘇姓男子駕駛的貨櫃車今天凌晨在高雄市前鎮區大貨車專用道口翻覆，警方趕到場處理。記者林保光／翻攝
蘇姓男子駕駛的貨櫃車今天凌晨在高雄市前鎮區大貨車專用道口翻覆，警方趕到場處理。記者林保光／翻攝
蘇姓男子駕駛的貨櫃車今天凌晨在高雄市前鎮區大貨車專用道口翻覆，警方趕到場處理。記者林保光／翻攝
蘇姓男子駕駛的貨櫃車今天凌晨在高雄市前鎮區大貨車專用道口翻覆，警方趕到場處理。記者林保光／翻攝
蘇姓男子駕駛的貨櫃車今天凌晨在高雄市前鎮區大貨車專用道口翻覆，警方趕到場處理。記者林保光／翻攝
蘇姓男子駕駛的貨櫃車今天凌晨在高雄市前鎮區大貨車專用道口翻覆，警方趕到場處理。記者林保光／翻攝

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