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強寒流伴強風 台中南屯路樹應聲倒塌砸一車一人傷
寒流來襲伴隨強風，台中市區清晨上班時間就感覺到風力不小，南屯區五權西路3段今天清晨7時許，傳出有一輛轎車倒塌的路樹砸中，車內駕駛臉部有擦挫傷，春社所已前往現場交通管制，目前車道已恢復一個車道行駛，警方也提醒用路人，提前改道，以免耽誤行程。
據查，今天清晨7時許，一輛轎車在南屯區五權西路3段遭路樹砸重，台中市第四警分局獲報到場交管，現場有民眾主動以工具鋸開樹木，並以堆高機將樹木移置，目前已有一車道可供通行，被路樹砸中的轎車駕駛，臉部有輕微擦挫傷，未釀其他用路人受傷。
台中市第四警分局表示，現場以交通錐實施調撥車道（往市區方向）以避免車輛行駛造成事故，並已通報分局勤指中心，協助轉知交通大隊及警察廣撥電台，通知用路人改道，目前現場交通由春社所在場交通管制，另通知市府前往清除中，全案暫由交通分隊後續處理。
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