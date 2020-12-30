影／台中音響店暗夜火警 濃煙竄天一女嗆傷送醫

台中市西區中華路一段的大樓，今天凌晨1時許傳出火警，警、消到場後，發現大樓一樓已全面燃燒，一名女子遭濃煙嗆傷，火勢在今天凌晨1時許控制，未造成其他人員受傷，據查，發生火警的地點是一家音響店，店面一樓、二樓都遭祝融，燃燒面積約為200平方公尺，詳細起火原因，有待後續火調科調查釐清。

台中市消防局勤指中心在今天凌晨1時許獲報，西區中華路一段，一間位於大樓一、二樓的音響行發生火警，消防局派遣第七大隊、中區、中港、信義、大誠、南屯、北屯、國光、及文昌分隊，出動消防車21輛、救護車3輛、消防人員91名，由第七大隊大隊長吳進宗在場指揮搶救。

據查，警、消到場時，物在2樓的王姓女屋主（53歲）已自行逃生，有吸入性嗆傷送醫，大樓店面一至三樓為相通樓層，都是音響行在使用，消防隊到場時，因店內擺放大量音響，已全面燃燒，火勢在今天凌晨1時許控制、4時許撲滅，詳細的起火原因，有待火調科後續調查。