酒醉工人開壓路機倒車未注意 輾死指揮同事

台中市西區向上路一段今天晚間7時許在道路施工，一名丁姓工人在駕駛壓路機時，不慎輾過在後方鄒姓工人，工人被輾過四肢骨折，救護車到場時，鄒已無呼吸心跳，送醫後不治，經查，丁的酒精濃度超標，全案占依、公共危險、過失傷害罪偵辦，詳細的案發原因，有待後續調查，也將通知勞檢單位釐清是否有工安疏失。

據查，丁姓工人（36歲）今天晚間7時許，與鄒姓工人（61歲）在西區向上路一段施工，丁駕駛壓路機、鄒在壓路機後方指揮交通，丁疑在倒車時未注意，直接輾壓過鄒，其他人發現後，趕緊要丁停下車輛。

中區消防分隊獲報派遣救護車前往救援，到場時鄒已四肢骨折，沒有生命跡象，已送往中國醫藥大學附設醫院治療。

中國醫藥大學附設醫院指出，患者送醫後，全身多處骨折，主要集中在下半身，經急診搶救，仍因傷重不治。

經查，丁姓工人的酒精濃度超過每公升0.25毫克，全案將依公共危險罪、過失致死罪偵辦，另外警方也已通知勞檢單位，查明是否涉及工安疏失。

台中市西區向上路一段今天晚間7時許，工人遭壓路機輾過的意外，工人送醫不治。圖／讀者提供 台中市西區向上路一段今天晚間7時許，工人遭壓路機輾過的意外，工人送醫不治。圖／讀者提供 台中市西區向上路一段今天晚間7時許，工人遭壓路機輾過的意外，工人送醫不治。圖／讀者提供 台中市西區向上路一段今天晚間7時許，工人遭壓路機輾過的意外，工人送醫不治。圖／讀者提供

【中央社台中29日電】

台中市丁姓男子今天晚間酒後駕駛壓路機在西區一處道路施工，不慎輾到後方指揮交通的鄒男，造成鄒男全身多處骨折，送醫後不治，警方訊問後將依公共危險等罪嫌將丁男依法送辦。

台中市警察局第一分局初步調查，36歲丁姓男子今天晚間7時多，酒後駕駛壓路機，在西區向上路一段施工，後方61歲鄒姓男子協助指揮交通，丁男疑似倒車時未注意，直接輾壓過鄒男。

其他工人發現後，立即上前呼喊要丁男停車並報案，台中市消防局獲報後，派遣救護車到場，經檢傷發現鄒男四肢骨折，緊急送往中國醫藥大學附設醫院救治。

院方表示，患者到院後全身多處骨折，傷勢主要集中在下半身，急救後仍傷重不治。

丁男經呼氣酒測後超標，警方訊問後將依公共危險、過失致死罪嫌將他移送台中地檢署偵辦，警方並已通報勞檢單位，釐清施工單位是否涉及工安疏失。

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