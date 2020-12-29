影／聯結車連撞2次 高雄婦腿開放性骨折送醫2女童受驚

高雄市鳳山區今傍晚時發生一起車禍，騎機車載著2名女童的阮姓女子，行經中安路、鳳頂路口時，與開著聯結車的吳姓男子發生擦撞，機車2次被聯結車撞上，吳的左腳開放性骨折，送小港醫院治療。2名女童飽受驚嚇，但平安無事。

據了解，今天傍晚6點34分時，阮女（37歲）載著2名，分別是5歲、4歲就讀幼稚園的女兒返家，途中在中安路、鳳頂路口與開聯結車的吳男發生擦撞。

吳男所開的聯結車車頭第一次先撞倒阮女機車後，又因內輪差關係再撞擊一次，吳隨即駕著聯結車離開現場。吳女倒地後，左腳因開放性骨折由警消送往小港醫院治療，至於2名女童僅受驚嚇，毫髮無傷。