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用偷的比較快？金門2嫌用鐵絲釣娃娃機商品 得手萬餘元

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

用偷的比較快？金湖鎮某夾娃娃機店家，最近發現店內的機台疑似遭竊，機台內不少3C產品都不翼而飛，後來察看監視器才發現，原來是2位不知名男子，因為屢投幣夾不到機台內商品，竟用鐵線伸入機台內用「釣」的，接連3天都上門光顧，共得手價值約1萬3500元商品，警察獲報後，火速逮到嫌犯，全案依竊盜罪嫌移送金門地方檢察署偵處。

金湖分局金湖派出所表示，在12月22日下午3點左右，接獲一位陳姓店家報案表示，其所經營的夾娃娃機店，在12月11、20、21日等3日深夜時段遭2名不知名男子行竊，2名男子疑似在多次投幣，卻夾不到商品的情況下，竟心生貪念，以鐵線為犯罪工具，從㚒物機之玻璃縫伸入機台內，勾取機內3C商品竊盜得逞，陳姓老闆一直到22日才發現店內遭竊，統計損失1萬3500元，憤而報警逮人。

金湖派出所受理後，立即指派警員楊鎮銘與江承碩等2人受理偵辦，經積極調査並調閱過濾監錄畫面後，由監視影像辨識出竊嫌為董嫌及許嫌，並循線通知犯嫌到案，兩人在偵詢時，都對犯行坦承不諱，並主動交出贓物，全案調查完後，依竊盜罪嫌移送金門地方檢察署偵處。

金湖鎮某夾娃娃機店家，最近發現店內的機台疑似遭竊，機台內不少3C產品都不翼而飛，警方火速逮人破案。圖／警方提供
金湖鎮某夾娃娃機店家，最近發現店內的機台疑似遭竊，機台內不少3C產品都不翼而飛，警方火速逮人破案。圖／警方提供
金湖派出所警員楊鎮銘與江承碩2人經調閱過濾監錄畫面後，由監視影像辨識出竊嫌為董嫌及許嫌，火速偵破這起竊案。圖／警方提供
金湖派出所警員楊鎮銘與江承碩2人經調閱過濾監錄畫面後，由監視影像辨識出竊嫌為董嫌及許嫌，火速偵破這起竊案。圖／警方提供

竊盜 金門 3C

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