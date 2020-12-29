影／太惡劣！男子開車撞死狗肇逃 保險桿掉落渾然不覺
嘉義縣仁義潭水庫旁今天下午5時，有民眾目睹汽車駕駛惡意衝撞流浪狗，犬隻當場吐血身亡，駕駛肇逃，力道之大連保險桿都掉在地上，警方和嘉義縣家畜所也在第一時間到現場，將調閱監視器並依保險桿上編號循線逮人，若屬實，最重可處2年徒刑。
目擊者表示當時停在仁義潭旁，突然聽到催油門的聲音，轉頭查看發現路中一隻虎斑和乳牛色的流浪犬在嬉戲，後方一香檳綠轎車加速駛過，乳牛犬幸運逃過一劫，但虎斑犬慘遭撞飛。
目擊者表示，撞擊力道之大連車前保險桿都掉地上，該名男駕駛不僅沒有下車還加速輾過，虎斑犬吐血身亡，目擊者大聲咆哮要駕駛下車，但駕駛反而加速逃離。
警方正比對保險桿上號碼、調閱監視器要逮人。嘉縣家畜疾病防治所所長林珮如說，若情節屬實，將依動保法第6及第25條規定，最重可處二年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金。
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