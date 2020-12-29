聽新聞
test
0:00 / 0:00
父下樓倒垃圾獨留5月大男嬰在家 疑似翻身面部朝下窒息
桃園曾姓男子昨將年僅5月大的兒子留在房間，自己下樓倒垃圾，妻子也在門前打掃，未料沒隔多久回房間，卻發現男嬰因為翻身導致面部朝下，抱起時已經沒有呼吸心跳，曾立刻將小孩送醫，但請救後仍不治，警方獲報初步見男嬰無外傷，已報請檢方相驗釐清死因。
警方調查，曾男昨天下午5點多離家到路口倒垃圾，妻子陳女則在門口掃落葉，獨留兒子自身待在2樓房間睡覺，等到曾回房間時，才驚見兒子因為翻身，造成臉部朝下，他嚇到立刻上前抱起，驚覺小孩已經沒有呼吸心跳。
曾隨即將小孩送到附近診所，再經轉往大醫院急救，但男嬰最終仍搶救無效宣告死亡；警方獲報到場，初步視男嬰沒有外傷，家屬對於死亡也無意見，沒有懷疑有外力介入，警方已報請檢方相驗釐清確切死因。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言