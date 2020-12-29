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父下樓倒垃圾獨留5月大男嬰在家 疑似翻身面部朝下窒息

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

曾男下樓丟垃圾，回房間驚見5月大兒子翻身面部朝下失去呼吸心跳。示意圖／ingimage
曾男下樓丟垃圾，回房間驚見5月大兒子翻身面部朝下失去呼吸心跳。示意圖／ingimage

桃園曾姓男子昨將年僅5月大的兒子留在房間，自己下樓倒垃圾，妻子也在門前打掃，未料沒隔多久回房間，卻發現男嬰因為翻身導致面部朝下，抱起時已經沒有呼吸心跳，曾立刻將小孩送醫，但請救後仍不治，警方獲報初步見男嬰無外傷，已報請檢方相驗釐清死因。

警方調查，曾男昨天下午5點多離家到路口倒垃圾，妻子陳女則在門口掃落葉，獨留兒子自身待在2樓房間睡覺，等到曾回房間時，才驚見兒子因為翻身，造成臉部朝下，他嚇到立刻上前抱起，驚覺小孩已經沒有呼吸心跳。

曾隨即將小孩送到附近診所，再經轉往大醫院急救，但男嬰最終仍搶救無效宣告死亡；警方獲報到場，初步視男嬰沒有外傷，家屬對於死亡也無意見，沒有懷疑有外力介入，警方已報請檢方相驗釐清確切死因。

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