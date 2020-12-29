屏東混凝土車疑煞車失靈撞2汽車4機車　駕駛卡車內受困

屏東20歲陳姓男子今天下午駕駛預拌混凝土車從萬丹往里港方向行駛，沿途行經建國路與大溪路口時，疑似煞車失靈，撞上前方停等紅燈的2輛小貨車、4輛機車，導致有6人受不同程度擦挫傷，另一名駕駛右腿開放性骨折，傷者皆意識清楚，警消獲報到場處理將傷者送醫救治，駕駛酒測值皆為零，詳細事故原因仍待警方釐清。

這起車禍發生於在今天下午1點39分，陳男駕駛預拌混凝土車，由萬丹往里港方向，沿途行經建國路與大溪路口時，疑似煞車失靈，撞上前方停等紅燈的2輛小貨車與4輛機車，導致6名駕駛有不同程度擦挫傷。

消防獲報後，立刻派遣特搜大隊、屏二、屏東及萬丹分隊共計6車18人前往救援，傷者意識都清楚，陳男也因撞擊力道過大，一度受困混凝土車內。