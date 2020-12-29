男子心臟不適救護車上OCHA 救護員頻急救鬼門關前挽命

蔡男和家人到圳頂分隊感謝隊員救命。圖／桃園市消防局第四大隊提供

桃園市大溪區蔡姓男子24日在家突然覺得胸口劇烈疼痛，家人求助119，圳頂消防分隊救護人員到現場迅速評估、急救和送醫。途中蔡男失去意識，救護員曾建凱、黃奕豪隨即在救護車內不停急救，使患者到醫院前恢復自發性心律，到院後醫護人員接手挽回一命。

蔡男今天上午康復出院，特地到圳頂消防分隊感謝救護隊員，場面溫馨。

圳頂分隊表示，救護員在車上發現蔡男出現到院前心肺功能停止跡（OHCA），立即做心肺功能復甦術，並用AED電擊和胸外按壓，同時給予高濃度氧氣治療，施作數次後，評估患者已明顯恢復自發性心律，且意識清醒可與救護人員對話才停手。蔡男表示當時在救護車恢復意識的時候，不清楚車上發生什麼事，也不知道救護員奮力救他。

蔡男説，自己有心臟方面的問題，當天突然覺得胸口劇痛，家人於是趕忙報案請119派救護車協助，很感謝消防人員及時到家和送醫，在鬼門關救他一命。救護員曾建凱説，看到患者在自己的手上被救回來且平安健康出院，無比欣慰；黃奕豪也表示，能利用自己的救災救護專業幫助民眾，就是他選擇消防工作的初衷。

第四大隊大隊長戴明杉指出，這幾天起氣溫遽降，明天入夜到元旦連續假日寒流來襲，心血管疾病患者應多加注意保暖，平時若感覺胸骨下或胸前壓迫、緊縮、令人窒息四肢疼痛不適，也可能延伸到肩部、左上臂、頸部、下顎、背或上腹部，或伴隨冒冷汗及噁心，這些都是典型的冠狀動脈心臟病症狀，民眾出現這些症狀應保持警覺儘速就醫檢查，把握黃金治療時間。