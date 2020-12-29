聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中大貨車下坡路段疑煞車失靈 撞護欄減速避傷害
一輛大貨車今天行駛台中市沙鹿區，疑在下坡路段煞車失靈，駕駛選擇自撞護欄，避免造成其他人車傷害，肇事原因警方調查中。
台中市清水警分局調查，今天上午9點55分，28歲吳男開大貨車，經台中市沙鹿區東晉東路，在下坡路段行駛，疑似煞車失靈，自行擦撞護欄減速以避免釀成更大車禍，吳男無受傷，貨車和護欄毀損，他無酒精反應。
清水分局呼籲用路人行駛於下坡路段時，切勿連續踩剎，以避免過度使用而導致煞車失靈並遵守相關交通安全規則。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言