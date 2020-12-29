台中大貨車下坡路段疑煞車失靈 撞護欄減速避傷害

一輛大貨車今天行駛台中市沙鹿區，疑在下坡路段煞車失靈，駕駛選擇自撞護欄，避免造成其他人車傷害，肇事原因警方調查中。

台中市清水警分局調查，今天上午9點55分，28歲吳男開大貨車，經台中市沙鹿區東晉東路，在下坡路段行駛，疑似煞車失靈，自行擦撞護欄減速以避免釀成更大車禍，吳男無受傷，貨車和護欄毀損，他無酒精反應。