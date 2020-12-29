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台中大貨車下坡路段疑煞車失靈 撞護欄減速避傷害

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一輛大貨車今天行駛台中市沙鹿區，疑在下坡路段煞車失靈，駕駛選擇自撞護欄，避免造成其他人車傷害，肇事原因警方調查中。

台中市清水警分局調查，今天上午9點55分，28歲吳男開大貨車，經台中市沙鹿區東晉東路，在下坡路段行駛，疑似煞車失靈，自行擦撞護欄減速以避免釀成更大車禍，吳男無受傷，貨車和護欄毀損，他無酒精反應。

清水分局呼籲用路人行駛於下坡路段時，切勿連續踩剎，以避免過度使用而導致煞車失靈並遵守相關交通安全規則。

台中市沙鹿區今天發生大貨車自撞護欄車禍。記者游振昇/翻攝
台中市沙鹿區今天發生大貨車自撞護欄車禍。記者游振昇/翻攝

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