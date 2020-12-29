持棍闖入民宅打傷狗與飼主和解 打狗男仍挨罰1萬5千元
嘉義縣家畜疾病防治所3月接獲民眾通報，民雄鄉胡姓中年男子持棍棒闖入民宅打狗，家畜所調查，打狗胡男供稱，因狗長期吠叫，嚴重影響睡眠，一時情緒管控不當，拿棍棒闖入住宅打狗2下，與飼主雙方事後雖和解，但胡姓男子傷害動物行為明確，今天仍遭家畜所依違反動物保護法裁罰1萬5千元。
挨罰胡姓男子供稱，多次與飼主協調未果，當天又因睡眠不足，一時情緒管控不當，持棍棒闖入狗主人住宅，毆打犬隻2下，雙方雖後和解。
家畜所表示，此案是3月通報案件，經查胡姓男子與飼主為社區住戶，胡男指稱，飼主未善盡飼主責任，放任狗兒不分晝夜吠叫打擾周邊住戶，且屢次反映飼主都未改善，案發當天因睡眠不足導致情緒失控，而闖入住宅毆打犬隻，雙方民事賠償方面已經和解。
家畜所說，依據動保法第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，違者依同法第30條規定，可處1萬5千以上至7萬5千元罰鍰，呼籲民眾不得隨意傷害動物，如導致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡者將移送法辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言