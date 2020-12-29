持棍闖入民宅打傷狗與飼主和解 打狗男仍挨罰1萬5千元

嘉義縣家畜疾病防治所3月接獲民眾通報，民雄鄉胡姓中年男子持棍棒闖入民宅打狗，家畜所調查，打狗胡男供稱，因狗長期吠叫，嚴重影響睡眠，一時情緒管控不當，拿棍棒闖入住宅打狗2下，與飼主雙方事後雖和解，但胡姓男子傷害動物行為明確，今天仍遭家畜所依違反動物保護法裁罰1萬5千元。

挨罰胡姓男子供稱，多次與飼主協調未果，當天又因睡眠不足，一時情緒管控不當，持棍棒闖入狗主人住宅，毆打犬隻2下，雙方雖後和解。

家畜所表示，此案是3月通報案件，經查胡姓男子與飼主為社區住戶，胡男指稱，飼主未善盡飼主責任，放任狗兒不分晝夜吠叫打擾周邊住戶，且屢次反映飼主都未改善，案發當天因睡眠不足導致情緒失控，而闖入住宅毆打犬隻，雙方民事賠償方面已經和解。