疑補胎充氣過度氣爆 汽修師遭震飛幸無大礙

21歲古姓汽車修護技師29日在台鹽通霄精鹽廠內為大貨車更換輪胎充氣時，疑充氣過度導致氣爆，古男當場被震飛5、6公尺，所幸意識清楚送醫後並無大礙。 中央社（民眾提供）

21歲古姓汽車修護技師，今天在台鹽通霄精鹽廠內為大貨車更換輪胎充氣時，疑似充氣過度導致氣爆，瞬間巨響嚇壞眾人，古男當場被震飛5、6公尺，所幸意識清楚送醫後並無大礙。

苗栗縣消防局指出，上午8時許接獲通報，通霄精鹽廠內傳出氣爆聲響，有傷者需救護，立即派遣通霄分隊人車前往查看，抵達現場發現古男坐在大貨車旁，還能自行走上救護車。

古男主訴，左上腹部疼痛、右耳耳鳴，救護人員隨即協助患者送往通霄光田醫院就醫。

通霄警分局白沙派出所所長劉恭良指出，經調查，一輛載運通霄精鹽廠大貨車輛進入廠區後，發現輪胎有異，駕駛委請古姓汽車修護技師到場修護更換，古男站在大型輪胎旁進行補氣作業，疑因充氣造成胎壓過大發生氣爆。