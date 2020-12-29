疑補胎充氣過度氣爆 汽修師遭震飛幸無大礙
21歲古姓汽車修護技師，今天在台鹽通霄精鹽廠內為大貨車更換輪胎充氣時，疑似充氣過度導致氣爆，瞬間巨響嚇壞眾人，古男當場被震飛5、6公尺，所幸意識清楚送醫後並無大礙。
苗栗縣消防局指出，上午8時許接獲通報，通霄精鹽廠內傳出氣爆聲響，有傷者需救護，立即派遣通霄分隊人車前往查看，抵達現場發現古男坐在大貨車旁，還能自行走上救護車。
古男主訴，左上腹部疼痛、右耳耳鳴，救護人員隨即協助患者送往通霄光田醫院就醫。
通霄警分局白沙派出所所長劉恭良指出，經調查，一輛載運通霄精鹽廠大貨車輛進入廠區後，發現輪胎有異，駕駛委請古姓汽車修護技師到場修護更換，古男站在大型輪胎旁進行補氣作業，疑因充氣造成胎壓過大發生氣爆。
依據現場監視器畫面，氣爆發生時瞬間產生一陣白煙，古男當場遭2顆大輪胎震飛，彈往路旁翻滾了幾圈後倒地，幸經送醫檢查輕微擦挫傷，暫無大礙，而通霄精鹽廠廠房未受損害。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言