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南投縣警局逼外勤「搏版面」 沒達標記申誡

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣警察局制定「強化新聞輿情行銷獎勵計畫」草案，要求外勤單位爭取上新聞版面，未達標要懲處。記者賴香珊／攝影
南投縣警察局制定「強化新聞輿情行銷獎勵計畫」草案，要求外勤單位爭取上新聞版面，未達標要懲處。記者賴香珊／攝影
為形塑優質警察形象，南投縣政府警察局擬規定要求外勤單位「搏版面」，制定「強化新聞輿情行銷獎勵計畫」草案，將報紙、電子媒體之報導計分列評，分組奪冠記獎，若未達標，上至分局長、下至承辦人恐得記申誡，預計元旦實施，基層「壓力山大」，甚至開玩笑說，以後可能要安排民眾上演為民服務戲碼。

南投縣警局公共關係科則表示，該草案其實還在研擬階段，而為瞭解外勤單位想法，明天本來就將召開座談會，邀集副分局長、一組組長及承辦人進行討論調整；草案內獎懲標準制定其實也都有所本，是根據各外勤單位歷年新聞發布數據及量能去規劃出基本標準，同時參照台中市警局的新聞發布的作法。

有員警爆料指出，南投縣警局日前制定「南投縣政府警察局強化新聞輿情行銷獎勵計畫」草案，草案將局內8個外勤單位分3組進行團體評比，基準分數50分再依媒體報導的正、負面輿情等計算，像見刊報媒每則分數自±0.75分至±2.5分不等，電子媒體每則±0.25分。

但最令爆料者不滿的是，該草案說是「獎勵」，激勵分組奪冠爭取記功嘉獎，實際上，明令規定南投、草屯、埔里等甲組大分局每月8則新聞，乙組5分局要6則、丙組直屬5隊則得要3則；此外，3個月平均分數未達45分標準，上至分局長或直屬隊長，下至業務承辦人申誡二次，得被記申誡2次或1次不等。

他表示，這種規定根本變相在逼員警「搏版面」，況且新聞能否見刊或獲用，供稿方無法決定，有些新聞則可能因偵查不公開，無法如實說明，被帶風向變成負面新聞或輿論，警方啞巴吃黃蓮就算了，還要被扣分，甚至懲處，實在不合理。

部分基層得知此事也備感壓力並抱怨，只有獎勵、沒懲處就算了，已能預期之後會被分局、直屬隊部逼著供稿，還要拜託媒體報導；更有人開玩笑表示，未來為民服務前要拍照錄影，怕分數不夠被記申誡，可能要安排民眾上演為民服務戲碼。

對此，公關科表示，有獎就有懲是人事規定，懲處部分是再三評估，除非擺爛完全不作為又有負面新聞，不然絕對不會被處分；獎勵更是大方，就是希望做員警能被重視，也有所回報被敘獎，第一線同仁真的不用太擔心，勤務就按平常方式執勤，有正面作為就提供素材給該隊或分局單位業務承辦人。

「南投縣政府警察局強化新聞輿情行銷獎勵計畫」草案，將外勤單位分組評核，並規定發布則數。圖／讀者提供
「南投縣政府警察局強化新聞輿情行銷獎勵計畫」草案，將外勤單位分組評核，並規定發布則數。圖／讀者提供
「南投縣政府警察局強化新聞輿情行銷獎勵計畫」草案有獎有懲，未達計分標準恐被記申誡。圖／讀者提供
「南投縣政府警察局強化新聞輿情行銷獎勵計畫」草案有獎有懲，未達計分標準恐被記申誡。圖／讀者提供
「南投縣政府警察局強化新聞輿情行銷獎勵計畫」草案，律定外勤單位每月最低新聞稿發布目標值。圖／讀者提供
「南投縣政府警察局強化新聞輿情行銷獎勵計畫」草案，律定外勤單位每月最低新聞稿發布目標值。圖／讀者提供
「南投縣政府警察局強化新聞輿情行銷獎勵計畫」草案，將依媒體報導的正、負面輿情等計分評核。圖／讀者提供
「南投縣政府警察局強化新聞輿情行銷獎勵計畫」草案，將依媒體報導的正、負面輿情等計分評核。圖／讀者提供
南投縣警察局制定「強化新聞輿情行銷獎勵計畫」草案，要求外勤單位爭取上新聞版面，未達標要懲處。記者賴香珊／攝影
南投縣警察局制定「強化新聞輿情行銷獎勵計畫」草案，要求外勤單位爭取上新聞版面，未達標要懲處。記者賴香珊／攝影
南投縣警察局制定「強化新聞輿情行銷獎勵計畫」草案，要求外勤單位爭取上新聞版面，未達標要懲處。記者賴香珊／攝影
南投縣警察局制定「強化新聞輿情行銷獎勵計畫」草案，要求外勤單位爭取上新聞版面，未達標要懲處。記者賴香珊／攝影

警察 埔里

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