澆花起爭議 鄰居大打出手被送辦

高雄潘姓男子因不滿住在樓上的鄰居林姓男子的友人，澆花時水滴滴落在他住家內，昨晚雙方相遇後，起口角糾紛竟各夥同友人大打出手，轄區警方鳳山分局追查，包含潘男等11人陸續通知到案，警詢後依聚眾鬥毆罪嫌函送法辦。

據了解，林男（24歲）女友的阿嬤住在潘男（50歲）住家樓上，因潘不滿對方時常在澆花時，水滴滴落在潘的機車與安全帽上，為此雙方爭論多時。

昨天晚上7點多時，潘男與林男相遇，再次因為澆花事情理論，不料兩方一言不合，產生口角糾紛而互相動手，雙方至少11人扭打成一團，轄區警方鳳山分局文山派出所後報到場，潘、林身上皆有擦挫傷。