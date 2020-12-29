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影／行車出「天殘腳」踹他車 惹官司還要受罰上萬元
1名男子騎機車行進間，突然伸腳踹旁邊機車女騎士的車身1腳，幸女騎士車身抖動一下，未摔車受傷，但畫面經他人行車記錄器錄下，貼上臉書，高雄市警方根據影片上機車車籍，將通知涉案男子到案說明，查辦這男子涉嫌恐嚇罪，並將對出腳男子開罰上萬元罰單。
據了解，12月27日晚間，宋姓女子騎車下高雄市中博高架橋，經過新興區中山一路與八德路口，超越1名男子的機車，這男子追她過中山一路與七賢路口，突然伸腳踹向宋女的機車，疑踹到機車牌照，宋女突然車身晃動一下，這男子回頭怒斥宋女「衝三小」，令宋女生心畏懼。
路人將行車記錄器錄下的影片，貼上臉書「翻轉大高屏交通違規」網頁，引起議論，網友直稱「是危險駕駛」、「這真的會引起連環車禍，也會致命」、「天殘腳，有身障補助嗎？」
高雄市警新興分局昨天見到影片，立即根據影片上的牌照號碼，聯絡案女了解案情，並已掌握出腳踹車的機車騎士是51歲的施姓男子，已要求施到案說明。
警方今天表示，除了將依恐嚇罪嫌查辦全案，另根據影片內容，施姓男子變換車道沒打方向燈，違反道路交通管理處罰條例可處罰1200元、越線行駛在禁行機車的快車道，可罰600元，以及驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道，可處罰1萬2000元，已先逕行舉發。
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