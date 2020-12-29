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影／疑因提及兒時往事情緒失控 女兒拿水果刀刺殺母親遭訴
嘉義市黃姓女子上月11日，因不滿母親提及兒時往事、情緒失控，拿水果刀刺傷、追殺母親，經母親報警求救，警方到場逮捕黃女，檢察官今偵查終結依家庭暴力殺人未遂罪起訴。
檢警調查，黃父、楊姓母親與33歲女兒同住，上月11日晚間10時許在客廳談話，楊母提及黃女兒時曾拉妹妹的手放在電鍋蒸氣口，導致妹妹灼傷往事，兩人因此發生爭執，黃女怒從皮包拿出水果刀，對坐在床邊的母親腹部刺殺。
楊母邊央求女兒邊呼救，黃父到場協助救護，黃女又再次出刀刺傷母親頸部，楊母負傷躲進房內打電話報案，黃女也躲回房間反鎖，直到警方到場後，才將楊母送醫急救，並將黃女逮捕。
楊婦頭部被砍傷，腹部有2到3公分穿刺傷，背部也有刀傷，送醫治療後撿回一命。
起訴書指出，黃女偵訊時坦承犯行但否認有殺人犯意，黃女涉犯刑法殺直系血親尊親屬未遂罪嫌，屬家庭暴力防治法第2條第2項家庭暴力罪，依法提起公訴。
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