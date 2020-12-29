男子酒醉騎機車未開車燈 警尾隨2公里無尾巷逮人

陳姓男子昨晚酒後騎機車未開車燈，行經台南市安南區安中路三段，被巡邏員警發現要求停車受檢，陳未停車加速逃逸，警方尾追了2公里，陳最後逃到無尾巷被逮，酒測值每公升0.74毫克，警詢後依公共危險罪嫌法辦。

台南市警三分局安南派出所員警，昨晚9點多執行巡邏勤務，發現陳姓男子（57歲）騎乘機車車燈未亮，要求陳停車受檢，但陳卻不服從指揮，騎車逃逸，後在安中路3段400巷內碰撞停放在路邊轎車，所幸無人受傷，警方於盤查時聞到陳酒味濃厚，經實施酒測，酒測值明顯超過標準，警方將陳依公共危險罪嫌移送偵辦。

路旁圍觀的民眾更比讚拍照發布於網路臉書社群，肯定警方取締酒駕的執法作為，也獲得網路民眾的認同與支持。

此外，台南市東區小東路與光明街，昨11點多發生一起交通事故，肇事轎車自東豐路北往南方向行駛欲左轉小東路時，因未禮讓直行車輛先行，撞擊自光明街南往北方向行駛機車，張姓機車騎士輕微擦傷尚無大礙，警方到場後兩造雙方均停留於肇事現場，經對雙方實施吐氣酒精濃度測試，薛姓轎車男駕駛酒測值逾法定標準，依公共危險罪嫌法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康