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面對醫療暴力要自保 警醫合作演練「急診部暴力事件」
為強化醫療人員遭受暴力行為時的自保、蒐證能力，台北市中正一分局昨天配合台大醫院進行「急診部暴力演練」，藉由建立醫療暴力通報網絡，保障醫療人員生命安全及患者就醫權益。
今年元旦台北市西區發生連續聚眾鬥毆案件，約7名男子凌晨在萬華區梧州街一間海產店飲酒後，因細故發生口角，1名男子遭砍傷、送至台大醫院救治，未料一行人追到醫院，又在急診室發生推擠衝突。
急診室出現暴力行為引發關注，中正一分局表示，轄內台大醫院今年發生4件醫療法案件，皆順利破獲；但為求安全的醫療環境，讓醫療人員在遭受暴力時，懂得及時自保及蒐證，昨天特別與台大醫院合作進行演練。
演練過程由員警扮演1名受傷求診的患者，因不耐久候而大鬧急診部，對醫療人員口出惡言，甚至揮拳相向，經院方駐衛警察隊到場處置，並緊急啟動急診暴力事件通報機制，轄區派出所員警趕赴現場，研判患者行為已明顯妨礙醫療人員進行醫療業務，立即逮捕鬧事患者。
演練結束後，台大醫院急診部主任黃建華主持舉行檢討會，由中正一分局偵查隊長陳彥錦說明各種暴力行為態樣及相關法令。警方表示，希望藉由演練及面對面近距離溝通，與醫院建立完善醫療暴力通報網絡，創造安全的醫療環境。
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