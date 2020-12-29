快訊

天天有疫情 新冠肺炎境外移入+2 指揮中心14：00說明

已婚副機長遭爆防疫期間約砲 長榮回應了：已遭免職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國道大溪路段凌晨車禍 駕駛人下車察看被撞傷

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

警方呼籲在高速公路發生車禍時，人不要留在車道上。記者鄭國樑／翻攝
警方呼籲在高速公路發生車禍時，人不要留在車道上。記者鄭國樑／翻攝

國道3號（北二高）南向62.3公里處（大溪路段）今天凌晨發生小貨車和兩輛轎車事故，造成4人受傷幸無生命危險，事故原因警方還在釐清中。

國道警察第六大隊勤務指揮中心凌晨12點12分接獲事故通報，立即調派巡邏警網前往，同時聯繫交控中心通知事故處理小組處理。警方從現場初步研判，46歲盧男駕駛小貨車擦撞一輛轎車，隨即在內車道側翻，被撞的轎車駕駛人下車查看小貨車，不料後面一輛轎車疑未注意路況，撞上小貨車和下車察看的轎車駕駛人，連同乘客有4人受傷，分別送往桃園國軍總醫院、桃園聖保祿醫院，事故原因正由第六大隊龍潭分隊處理。

國道警方呼籲用路人，發生交通事故在無人傷亡情形下，如果汽車尚能行駛者，可自行將事故車輛位置（照相、標繪）後，迅速將車輛移置安全處所，可減少後續二次的追撞事故發生。

如果車輛無法動彈滑離車道時，除顯示危險警告燈外， 警方提醒在車輛後方100公尺以上處設置車輛故障標誌，待援期間，車上所有人員都應下車至車輛下方護欄外、中央分隔帶內或安全處所，路側無護欄，可在故障車輛下游適當處待援，並「面向車道」隨時警戒來車，等候警方到場。

北二高凌晨車禍造成4人受傷。記者鄭國樑／翻攝
北二高凌晨車禍造成4人受傷。記者鄭國樑／翻攝
事故發生後現場車輛殘骸散落一地。記者鄭國樑／翻攝
事故發生後現場車輛殘骸散落一地。記者鄭國樑／翻攝

事故 國道

延伸閱讀

中部知名直播主林揚竣 大方送出5輛轎車回饋粉絲

曳引車變換道撞轎車 後方小貨車又追撞 女駕駛受困

未禮讓？救護車鳴笛左轉遭轎車擦撞 兩駕駛皆送醫

影／又是未2段式左轉 轎車撞機車75歲男騎士身亡

相關新聞

邁團隊壓力測試！鳳山瓦斯外洩凌晨3點13分狀況解除

高雄市政府28日晚間接獲通報，鳳山區南正二路附近有異味，經查證有可燃性氣體讀值，消防局、經發局、經發局人員第一時間啟動應...

中市27歲父養5子陷困境賣嬰兒車 修配廠老闆找他上工了

台中27歳江姓男子帶5名子女，大女兒發燒沒錢看病，平安夜在臉書貼文，希望賣嬰兒車籌醫藥費，被誤會是詐騙，遭到網友圍剿罵翻...

2年未出港漁船 靠泊南方澳漁港深夜突沉沒

南方澳CT2新日發號漁船，昨天晚間9時許在港內突然沉沒，船艙滲出大量柴油，海巡人員接獲通報後，投放攔油索，避免污染擴大，...

國道大溪路段凌晨車禍 駕駛人下車察看被撞傷

國道3號（北二高）南向62.3公里處（大溪路段）今天凌晨發生小貨車和兩輛轎車事故，造成4人受傷幸無生命危險，事故原因警方...

賭客屁屁掉出錢 警方皺著眉查扣

新北市警新莊分局昨天凌晨查抄天九牌賭場，卅八歲李姓男子怕錢被沒收，趁亂把一疊鈔票塞進屁股縫，沒多久緊張腹痛要上廁所，褲子...

延長線接2除濕機 走火燒屋

基隆市林姓男子昨天中午在家中衣物間，用延長線同時接用二台除溼機，造成走火，房子陷入火海。消防人員到場約一小時後撲滅。林男...

廢棄家具行火警 不排除縱火

台南市鹽水區三明里一間廢棄家具行，前天深夜近十點因屋旁雜草起火波及，屋內堆放泡棉及棉砂，廣達三百坪鐵皮屋全面燃燒。消防隊...

最黑暗童年…補習班虐男童7年

補習班女負責人林漢凌，被控二○○六年起凌虐二歲半男童，不但逼吞長黴菌點心、辣椒水噴臉、穿女裝，還以頭塞冷水水桶、半蹲、交...

新北身障車位違停一年破萬件 身障者也會被罰

新北市交通裁決處統計，今年1至11月於身心障礙專用停車位違規停車的案件，共有1萬3711件，即使領有身心障礙證明手冊，若...

鬧區舉牌「找乾爹」真相曝光 小模：不要懷疑就是業配

台北市西門町商圈及信義威秀香堤大道近日出現一名穿著清涼的女子，手持寫有「求找乾爹」的紙板，引發網友熱議，經昨天警方關心勸...

中和威遠壇繞境 晚上9點狂放鞭炮噪音引民怨

新北市中和威遠壇27日慶祝渡台200周年，一路從永和保福宮遶境回中和，但寺廟人員沿路施放爆竹，造成滿地垃圾，噪音，就連晚...

北市內湖商辦大樓火警 消防搶救疏散160人

台北市內湖區南京東路6段一棟商辦大樓5樓，今天下午5點多發生火警，消防隊趕到疏散約160人，布設水線進入搶救，10分鐘撲...

熱門新聞

鬧區舉牌「找乾爹」真相曝光 小模：不要懷疑就是業配

高雄從警26年巡佐看上毒蟲女友毀一切 下場GG了

噴精女同學 斯文大四生：很後悔幹出這樣的事

多金男公審前女友被爆是詐團首腦！網友怒留言「出來面對」

影／國道3號貨櫃車橫翻路中 隔音牆破大洞全線交通受阻

女學生午睡遭噴精案算惡作劇？法界批：已嚴重構成刑案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。