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國道大溪路段凌晨車禍 駕駛人下車察看被撞傷
國道3號（北二高）南向62.3公里處（大溪路段）今天凌晨發生小貨車和兩輛轎車事故，造成4人受傷幸無生命危險，事故原因警方還在釐清中。
國道警察第六大隊勤務指揮中心凌晨12點12分接獲事故通報，立即調派巡邏警網前往，同時聯繫交控中心通知事故處理小組處理。警方從現場初步研判，46歲盧男駕駛小貨車擦撞一輛轎車，隨即在內車道側翻，被撞的轎車駕駛人下車查看小貨車，不料後面一輛轎車疑未注意路況，撞上小貨車和下車察看的轎車駕駛人，連同乘客有4人受傷，分別送往桃園國軍總醫院、桃園聖保祿醫院，事故原因正由第六大隊龍潭分隊處理。
國道警方呼籲用路人，發生交通事故在無人傷亡情形下，如果汽車尚能行駛者，可自行將事故車輛位置（照相、標繪）後，迅速將車輛移置安全處所，可減少後續二次的追撞事故發生。
如果車輛無法動彈滑離車道時，除顯示危險警告燈外， 警方提醒在車輛後方100公尺以上處設置車輛故障標誌，待援期間，車上所有人員都應下車至車輛下方護欄外、中央分隔帶內或安全處所，路側無護欄，可在故障車輛下游適當處待援，並「面向車道」隨時警戒來車，等候警方到場。
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