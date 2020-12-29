中市27歲父養5子陷困境賣嬰兒車 修配廠老闆找他上工了
台中27歳江姓男子帶5名子女，大女兒發燒沒錢看病，平安夜在臉書貼文，希望賣嬰兒車籌醫藥費，被誤會是詐騙，遭到網友圍剿罵翻。中市社會局證實，這個家庭是長期關注個案，27歳年輕爸帶5名小孩。
台中家暴及性侵害防治中心主任侯淑茹表示，江姓男子平日收入就不穩定，前陣子因為車禍更無法工作，昨已有業者要提供工作。侯淑茹今天表示，江男已找到汽車修配廠工作，各界捐助的物資已足夠，請各界不要再捐了，讓爸爸好好穩定工作，照顧5個小孩。
侯淑茹表示，此案是社會局長期關注個案，起因因為爸爸去外地工作，媽媽出去買東西，把不滿6歲孩子放在家裡，社工才介入。
江男27歲養育了5名孩子，最大的年僅6歲、最小的則是6個月，原從事防水、防漏工程工作養家，但工作不穩定。幾個月前發生車禍，無法工作的情況下生活經濟陷困，無奈在臉書賣嬰兒推車籌錢，要讓大女兒看病。
一家7口平日住在6樓頂樓加蓋鐵皮屋，家中堆滿紙箱，冰箱及桌上放著已經吃了2、3天的菜和湯。何姓男子說，這些飯菜是他整天的食物，但給孩子吃的都是新鮮食物，因身上沒有錢「如果我有200元，就會先帶小孩去看醫生，不至於賣推車。」
台中社會局指出，何家平常領有育兒津貼，考量到何爸爸工作不穩定嚴重影響生活，後續將協助申請急難救助，另外月底會發給案家7000元家扶扶助金，再視該案的家庭狀況評估是否持續發放。
江太太說，她們住的6樓加蓋屋，沒有電梯，很多善心人士氣喘吁吁的走上來，很感動，先生一早也被好心網友載去汽車修配廠工作，也有人送米和物資來，很感動。
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