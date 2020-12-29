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邁團隊壓力測試！鳳山瓦斯外洩凌晨3點13分狀況解除
高雄市政府28日晚間接獲通報，鳳山區南正二路附近有異味，經查證有可燃性氣體讀值，消防局、經發局、經發局人員第一時間啟動應變機制。市長陳其邁、副市長林欽榮對這場氣體外洩案不敢輕忽，親自坐鎮防災，凌晨3點13分，確認安全無虞後，陳其邁宣布狀況解除。
林欽榮說，管線修復後，由欣雄公司進行路面回填作業，持續在現場進行監控與偵測，今天上午6點恢復部分通車無礙，上午9點後，2小時以內完成低強度高流動性混擬土回填澆灌。
為何造成氣體外洩意外，林欽榮說，這件事具體情況仍待調查，初步了解是其他下層管線線施工發生挫曲，引發瓦斯管線5吋PE管頭洩漏，會要求具體檢討並找出原因。林也說，欣雄公司態度相當配合且積極處理，但事發原因還是要完整釐清，避免類似情況重演。
這場氣體外洩案對高雄市政府團隊來說，是另一場壓力測試。28日晚間接獲通報後，經發局、消防局、環保局人員到現場處置應變，並通知欣雄瓦斯公司人員到場，研判不需要疏散周邊居民，第一時間關閉鄰近的6個隔離閥，也進行管線洩壓，及調怪手投入開挖作業。
林欽榮說，他深夜11點16分左右趕到現場，隨時與市長回報現場情況，市長仍安心不下，幾乎每10分鐘就確認一次最新情況，欣雄公司在29日凌晨2點22分修復管線完成，現場量測無可燃性氣體讀值。陳其邁約在凌晨2點40分到場，確認一切安全無虞，凌晨3點13分宣布危機解除，周邊居民心中大石頭才放下。
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