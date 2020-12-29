男跟風鬧區舉牌徵友 聲稱在做「街頭實驗」

繼「徵男友」「求找乾爹」後，西門町商圈今午又出現1名年輕男子持厚紙板「求找乾媽」，稱「不用有錢，陪我打遊戲就好」，警方今天到場關心時，該名男子稱與友人在做街頭實驗，經警方勸導後離場。一連串鬧區舉牌徵友事件一度引發網友熱議，但也引來民眾反感，認為這是社會亂象。

綽號「倪安」的女子聲稱「因為不想一個人過聖誕節」，12月中旬帶著寫有「徵男友」的厚紙板，在西門町商區徒步區內坐地徵友。

前天西門町商圈及信義威秀香堤大道也分別出現穿著清涼的女子，手持寫有「求找乾爹」字樣的紙板坐在地上，還提及「不用有錢，陪我喝酒就好，酒量要好，我沒喝醉不能倒」，並附上LINE ID供有意者加以聯繫；事後女子於今晚7時許在臉書上發文，坦言此舉是為了替生技產品做業配。

今天下午再度有民眾發現，西門町商圈出現一名黃髮年輕男子拿著紙板坐在地上，紙板上寫著「求找乾媽（御姐）」「不用有錢，陪我打遊戲就好，不能早睡，要打到我想睡為止」，同樣附上LINE ID供人加入好友。

警方考量「舉牌徵友」事件屢遭關注，今天也派員到場關心該名男子，詢問他是否需要協助；該男回應，他是正在與另一名男子進行一項街頭實驗，等到路人上前觀看，就隨機訪問路人。

警方表示，因男子手持紙板坐在行人徒步區角落，無害交通秩序，員警僅口頭勸離，但男子也配合離場。