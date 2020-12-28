跟風鬧區紙板徵友 男「找乾媽打遊戲」網批：社會亂象

台北市西門町商圈日前出現1名綽號「倪安」的女子，持厚紙板「徵男友」，近日又1小模持紙板「求找乾爹」，替生技公司進行業配，今天下午再次出現1名年輕男子用相同手法「求找乾媽」，稱「不用有錢，陪我打遊戲就好」。

「倪安」聲稱「因為不想一個人過聖誕節」，12月中旬才帶著寫有「徵男友」的厚紙板，在西門町商區徒步區內坐地徵友。

前天另名女子同樣出現在西門町商圈及信義威秀香堤大道，手持寫有「求找乾爹」字樣的紙板坐在地上，還提及「不用有錢，陪我喝酒就好，酒量要好，我沒喝醉不能倒」，並附上LINE ID供有意者加以聯繫；事後女子於今晚7時許在臉書上發文，坦言此舉是為了替生技產品作業配。

未料，今天下午西門町商圈再度有民眾發現，一名黃髮年輕男子拿著紙板坐在地上，紙板上寫著「求找乾媽（御姐）」「不用有錢，陪我打遊戲就好，不能早睡，要打到我想睡為止」，同樣附上LINE ID供人加入好友。