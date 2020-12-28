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高雄鳳山夜飄異味疑瓦斯外洩 欣雄關閉閥門準備開挖
高雄市鳳山區南正二路晚間7時許傳出異味，經查證有可燃性氣體讀值，疑是瓦斯外洩，已通知欣雄瓦斯公司，並啟動應變機制。欣雄公司已將閥門關閉隔離，進行管線洩壓作業中，無立即危險性，並將調怪手準備進行開挖作業。
高雄市消防局今晚接獲通報鳳山區南正二路83號附近有異味，消防人員到場，初步檢測有含可燃性氣體，隨即請台電人員及瓦斯公司到場了解氣體成分。
副市長欽榮說，鳳山區南正路有異味案，原以為是變電箱發出，經空汙小組先採集變電箱附近氣體以FTIR測得甲烷半定量濃度197 ppm、乙烷43 ppm，應為天然氣洩漏，且經台電確認變電箱內線路無異常，已通知欣雄公司派員到場。
經發局表示，經查證現場有可燃性氣體讀值，經發局已依據SOP程序，通知欣雄瓦斯公司，並同步啟動應變機制。
經發局表示，目前欣雄公司已將該處6個閥門關閉隔離，進行管線洩壓作業中，無立即危險性。該管線為2吋管線，輸送壓力1.2kgw/cm2。欣雄公司目前調怪手準備進行開挖作業。
在現場的經發局股長侯仁翔說，欣雄公司已進去排氣，稍早該處6個閥門也都關閉，因裡面管線還是有壓力殘存，天然氣也會有殘存，所以會一邊洩壓，一邊持續排氣把裡面的氣吹驅出來，讓濃度下降。也有灑水戒護中，可稀釋天然氣的濃度，避免危險，狀況在控制中。
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