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高雄鳳山可疑氣體外洩 欣雄公司緊急關閉管閥阻絕風險

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導

高雄市鳳山區南正二路晚間7時許傳出異味，高市消防局消防人員到場，初步檢測有含可燃性氣體，已請台電人員及瓦斯公司到場了解氣體成分，欣雄公司已先關閉當地瓦斯閥，阻絕管線不繼續「漏氣」，由於當地有施工過的痕跡，判斷可能管線遭破壞所致，但目前相關人員警戒，暫無危險。

高雄市副市長林欽榮說，現場讀值判斷還不需要撤離居民，還是要找出漏洞與問題，欣雄公司人員已將周界4個閥門關閉2個，另2個閥門持續關閉中，沒有立即危險之虞。

欣雄公司工務部門副理陳士淵表示，公司是晚間9點多左右獲報，第一時間即趕至現場，初判應是欣雄的管線外洩，但狀況不明，因為現場有施工過的跡象象，需進一步追查事因。

陳表示，環保局人員十點左右持續量測數值，欣雄也先關閉管閥，阻絕氣體外洩，等環保人員量測後進行最後判斷，再擇時挖管修補，目前現場並無立即的危險，「事發原因等開挖後，大概就可了解」。

高雄市 台電 林欽榮

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