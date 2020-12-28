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鬧區舉牌「找乾爹」真相曝光 小模：不要懷疑就是業配
台北市西門町商圈及信義威秀香堤大道近日出現一名穿著清涼的女子，手持寫有「求找乾爹」的紙板，引發網友熱議，經昨天警方關心勸離，該名女子今天在個人臉書上發文表示「找到乾爹了」，坦言整個行動是生技公司的業配。
該名女子在西門町及信義威秀香堤大道舉牌「找乾爹」，提及「不用有錢，陪我喝酒就好，酒量要好，我沒喝醉不能倒」，並留下LINE ID讓人加入。
此舉引發網友熱議，甚至有人懷疑背後是酒商的噱頭，想製造話題作免錢宣傳。轄區西門町派出所警方昨天到場關心，詢問她是否有需要協助，但她回應「不用幫忙」後，就與友人離開。
據悉，該女平時是小模，她今晚7時在臉書上發文，稱「找到乾爹了」，並坦言是在做生技公司的業配，才會有相關的舉牌行動，這兩天網友熱議的「舉牌找乾爹」事件才終於落幕。
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