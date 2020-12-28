快訊

狂狷的隱遁者：我看七等生紀錄片《削瘦的靈魂》

西門町正妹「找到乾爹了」 親曝鬧區舉牌真實動機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鬧區舉牌「找乾爹」真相曝光 小模：不要懷疑就是業配

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市西門町商圈及信義威秀香堤大道近日出現一名穿著清涼的女子，手持寫有「求找乾爹」的紙板，引發網友熱議，經昨天警方關心勸離，該名女子今天在個人臉書上發文表示「找到乾爹了」，坦言整個行動是生技公司的業配。

該名女子在西門町及信義威秀香堤大道舉牌「找乾爹」，提及「不用有錢，陪我喝酒就好，酒量要好，我沒喝醉不能倒」，並留下LINE ID讓人加入。

此舉引發網友熱議，甚至有人懷疑背後是酒商的噱頭，想製造話題作免錢宣傳。轄區西門町派出所警方昨天到場關心，詢問她是否有需要協助，但她回應「不用幫忙」後，就與友人離開。

據悉，該女平時是小模，她今晚7時在臉書上發文，稱「找到乾爹了」，並坦言是在做生技公司的業配，才會有相關的舉牌行動，這兩天網友熱議的「舉牌找乾爹」事件才終於落幕。

台北市西門町商圈及信義威秀香堤大道近日出現一名穿著清涼的女子，手持寫有「求找乾爹」的紙板。記者李隆揆／翻攝
台北市西門町商圈及信義威秀香堤大道近日出現一名穿著清涼的女子，手持寫有「求找乾爹」的紙板。記者李隆揆／翻攝

西門町 生技

延伸閱讀

影／噱頭、藏暗示？巨乳正妹清涼衣著找乾爹！ 警：無法可管

細肩帶正妹西門町徵「乾爹」 曝光條件：不用有錢但酒量要好

不敵疫情衝擊 阿原肥皂西門町直營店宣布結束營業

南投鬧區藏百年龍泉湧泉 林明溱打造成洗衣觀光亮點

相關新聞

鬧區舉牌「找乾爹」真相曝光 小模：不要懷疑就是業配

台北市西門町商圈及信義威秀香堤大道近日出現一名穿著清涼的女子，手持寫有「求找乾爹」的紙板，引發網友熱議，經昨天警方關心勸...

中和威遠壇繞境 晚上9點狂放鞭炮噪音引民怨

新北市中和威遠壇27日慶祝渡台200周年，一路從永和保福宮遶境回中和，但寺廟人員沿路施放爆竹，造成滿地垃圾，噪音，就連晚...

北市內湖商辦大樓火警 消防搶救疏散160人

台北市內湖區南京東路6段一棟商辦大樓5樓，今天下午5點多發生火警，消防隊趕到疏散約160人，布設水線進入搶救，10分鐘撲...

消防弟兄漏夜救災 奇美食品餐車現場供餐溫暖心與胃

台南鹽水區三明里一間廢棄家具工廠，昨深夜傳出火警，300多坪鐵皮屋全面燃燒，台南市政府消防局出動大批人力漏夜灌救，奇美食...

影／雨季除濕房子陷火海 1條延長線接2台除濕機起火

基隆市林姓男子今天在家中衣物間，疑用延長線接用2台除濕機，造成延長線走火，房子陷入火海。消防局提醒民眾使用除濕機注意事項...

預測賓果遊戲開獎號碼？ 兄弟檔詐欺600人騙1600萬

江姓兄弟為首詐騙集團在新北市設機房，上網交友稱握有賓果遊戲套利程式，招收投資後不出金，半年多向600餘人騙走1600萬元...

高雄女上午偷菜逃逸 下午酒駕被逮

高雄市66歲花姓女子昨天上午8時許於鳳山區中山東路與勝利南路口，趁洪姓菜販準備擺攤，直接拿走市價約500元的1袋蔥跟1袋...

派出所長退休前最後上班日 尋獲迷途騎士留下美好回憶

台南麻豆警分局今天表揚大丘派出所退休所長黃憲發，他25日退休，最後1天上班下午獲報轄區有機車騎士迷途山中，機車又深陷路坑...

影／內輪差惹禍？ 桃園婦人騎機車和遊覽車擦撞被輾斃

網路粉團PO桃園市平鎮區26日晚上一件疑內輪差引起的死亡車禍，警方今天表示，事故26日晚上約9點40分發生，是否為內輪差...

影／基隆民宅衣物間使用2台除濕機 疑電線走火引發大火

基隆市信義區月眉路1戶民宅下午近1點發生火警，屋主在2樓衣物間用一條延長線啟動2台除濕機，造成電線走火，並竄燒到到3樓，火勢驚...

影／屁股縫夾藏賭資3萬8 新北警：雖不衛生還是要查扣

位置偏僻的新北市新莊區瓊林南路1處廢棄鐵皮工廠，今天凌晨被查獲天九牌職業賭場，警方荷槍實彈攻堅時，31名賭客四散逃竄、到...

禍從天降！14樓掉落氣窗砸到頭 基隆婦人送醫縫10多針

基隆市林姓婦人走在成功一路光華國宅人行道，被從14樓民宅掉落的鋁窗砸傷頭部，當場濺血，縫了10多針。警方調查，陳姓屋主2...

熱門新聞

獨／多金男網吐苦水稱被剝160萬 警卻認出他是詐騙首腦

女大學生圖書館睡覺遭射精 控校方想包庇男學生

噴精女同學 斯文大四生：很後悔幹出這樣的事

高雄從警26年巡佐看上毒蟲女友毀一切 下場GG了

影／台南鹽水家具行深夜全面燃燒 300坪鐵皮屋淪火海

影／國道3號貨櫃車橫翻路中 隔音牆破大洞全線交通受阻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。