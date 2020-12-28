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這裡連續發生兩起死亡車禍 警察局長踏勘找出原因

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

今年11月雲林縣古坑鄉山區連續發生2起機車死亡事故，雲林警察局長朱宗泰在一項交通會報中，發現事不單純，立即邀集相關單位親自進行現場會勘，發現兩起車禍的現場燈光照明、交通標線不完備，且有路樹遮蔽視線等問題，立即改善，今天再回現場踏勘，還給民眾一條安全回家的路。

局長朱宗泰同時指示各分局，清查近3年（107、108及109年）死亡交通事故的熱點，並作進一步了解和調查，有無道路交通工程改善的必要。

他表示，交通事故除了用路人要小心，交通路況的改善也很重要，有時一個小小的標線不清，或小樹枝遮擋，都有可能造成一條寶貴生命的喪失，不能不留意。

經各分局今天完成盤點，發現共計有16處不合理的道路交通工程，包括遮蔽視線2處、照明不足1處、標誌牌傾倒損壞2處、標線脫落模糊9處、閃光號誌調整1處、增設減速標線1處，雲林縣警局也同步函請路權相關單位辦理改善。

朱局長說，解決交通問題除交通執法、工程、教育及環境等，也需要多面向的配合，路況改善了，再搭配加強執法，應可保障更多安全，元旦連假將至，提醒民眾開車出遊務必小心。

雲林縣警局長朱宗泰（右一）親自帶領到古坑山區踏勘兩起車禍現場，並馬上指示改善交通路況。圖／雲林縣警局提供
雲林縣警局長朱宗泰（右一）親自帶領到古坑山區踏勘兩起車禍現場，並馬上指示改善交通路況。圖／雲林縣警局提供
雲林縣警局長朱宗泰（右四）親自帶領到古坑山區踏勘兩起車禍現場，並馬上指示改善交通路況。圖／雲林縣警局提供
雲林縣警局長朱宗泰（右四）親自帶領到古坑山區踏勘兩起車禍現場，並馬上指示改善交通路況。圖／雲林縣警局提供
雲林縣警局指示各分局調查交通事故熱點並展開路況改善，包括標線更新。圖／雲林縣警局提供
雲林縣警局指示各分局調查交通事故熱點並展開路況改善，包括標線更新。圖／雲林縣警局提供
雲林縣警局指示各分局調查交通事故熱點並展開路況改善，包括路口視線改善。圖／雲林縣警局提供
雲林縣警局指示各分局調查交通事故熱點並展開路況改善，包括路口視線改善。圖／雲林縣警局提供

事故 警察 古坑

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