消防弟兄漏夜救災 奇美食品餐車現場供餐溫暖心與胃

台南鹽水區三明里一間廢棄家具工廠，昨深夜傳出火警，300多坪鐵皮屋全面燃燒，台南市政府消防局出動大批人力漏夜灌救，奇美食品獲悉主動連繫消防局免費提供救災人員熱騰騰包子、飲料，並將熱食餐車「總鋪師」開至救災現場，提供救災人員熱食，用行動支持消防救災工作。

這場大火台南市消防局先後投入32車57人投入灌救，從昨深夜近10點持續到今上午近9點，歷經11小時終於撲滅惡火。

而奇美食品「總鋪師」也默默地停靠救災現場支持著救災人員，藍綠色車身在紅色消防車陣中更顯得令人注目，讓第一線救援人員心中備感溫暖。