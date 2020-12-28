影／雨季除濕房子陷火海 1條延長線接2台除濕機起火

基隆市林姓男子今天在家中衣物間，疑用延長線接用2台除濕機，造成延長線走火，房子陷入火海。消防局提醒民眾使用除濕機注意事項，如周邊勿放衣物，人員離開前將電源關閉並拔除插頭，防止意外發生。

消防局「119」救災救護指揮中心今午近1點接獲報案，信義區月眉路一處民宅起火。消防人員趕到現場，發現林家2樓已全面燃燒，屋內全是「紅通通」火光，火勢接著延燒到3樓加蓋鐵皮屋，約1小時撲滅火勢。

林男說，他在衣物間同時啟動2台除濕機，結果看到延長線起火，趕緊拔掉除濕機的插頭，但火苗引燃房內的衣服，很快燒了起來。

林男逃出屋外後，發現腳步不適，原以為只是扭傷，後來發現有骨折，由消防人員送醫。消防人員滅火後，進入火場搜索，確認無人受困，也未延燒到鄰宅。

消防局提供使用除濕機注意事項，請民眾參考： 1.使用除濕機前應詳閱產品使用說明書，嚴守使用安全注意事項。 2.使用除濕機應定期清理濾網。 3.使用除濕機周邊切勿擺放衣物等物品，並注意環境通風。 4.使用完畢或人員離開前，將除濕機電源關閉並拔除插頭。 5.家中如有年老弱勢族群者，更應準備居家三寶（滅火器、照明燈、住警器），達到早期警報、滅火及指示避難路徑目的。 6.撥打119報案，說出人、事、時、地、物等相關災情資訊。