青少年在藥局門口吼叫 南警掌握身分施以告誡

台南市安中路一段一家藥局，昨晚9點多出現青少年在門口拿交通錐當「大聲公」吼叫，警方接獲報案稱有人在藥局門口騷擾，立即趕赴現場，但到場時青少年已離去，經檢視藥房提供的監視器畫面，以畫面尋人，今天迅速掌握3名青少年身分，並予以告誡。

台南市警三分局表示，3名青少年為國中生，經初步了解，他們在藥局門口跳舞嬉鬧，是為了有趣，但這樣的行為已經造成店家困擾，警方除了於昨晚立即致電約制，也要求該3名學生今天到安中派出所進一步說明，由警方當面施以告誡，並要求他們前往受到騷擾的店家，向業者道歉致意。