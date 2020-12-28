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預測賓果遊戲開獎號碼？ 兄弟檔詐欺600人騙1600萬

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

江姓兄弟為首詐騙集團在新北市設機房，上網交友稱握有賓果遊戲套利程式，招收投資後不出金，半年多向600餘人騙走1600萬元；刑事局查獲江等20人依詐欺等罪嫌送辦，檢方令1至5萬元交保。

警方調查，江姓男子（35歲）成立巨星Online博弈網站，提供賓果遊戲，去年10月起在新北市新莊區某社區大樓租屋招募機手，亂槍打鳥將被害人加入LINE好友，稱握有套利程式，可精確預測賓果開獎號碼。

被害人依指示加入網站會員投資，匯款至第三方支付虛擬帳號或以超商代碼繳費。江的胞弟（32歲）在新莊租屋設水房，提供人頭帳戶，並指揮車手提領贓款。

多名被害人付款後被封鎖LINE帳號，拿不回錢陸續報案。刑事局偵九大隊第二隊追查，5月搜索機房，拘提、逮捕江姓主嫌等9人，後續通知6名機手，上月搜索水房，拘提、通知江姓胞弟等5人。

犯嫌多否認行騙，稱玩博弈遊戲、上網聊天或到場找朋友；警詢後依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例罪嫌送辦。

警方說，詐團宣稱投資賓果套利享高報酬，不過每儲值5000元，須累積下注10萬8000元，達到「洗碼量」才能出金，且每筆下注要抽百分之45服務費，被害人根本拿不回投資金。

江姓兄弟為首詐騙集團稱握有賓果遊戲套利程式，招收投資後不出金，刑事局搜索機房，查獲江等20人送辦。記者李奕昕／翻攝
江姓兄弟為首詐騙集團稱握有賓果遊戲套利程式，招收投資後不出金，刑事局搜索機房，查獲江等20人送辦。記者李奕昕／翻攝
江姓兄弟為首詐騙集團稱握有賓果遊戲套利程式，招收投資後不出金，刑事局搜索機房，查獲江等20人送辦。記者李奕昕／翻攝
江姓兄弟為首詐騙集團稱握有賓果遊戲套利程式，招收投資後不出金，刑事局搜索機房，查獲江等20人送辦。記者李奕昕／翻攝
江姓兄弟為首詐騙集團稱握有賓果遊戲套利程式，招收投資後不出金，刑事局搜索機房，查獲江等20人送辦。記者李奕昕／翻攝
江姓兄弟為首詐騙集團稱握有賓果遊戲套利程式，招收投資後不出金，刑事局搜索機房，查獲江等20人送辦。記者李奕昕／翻攝
江姓兄弟為首詐騙集團稱握有賓果遊戲套利程式，招收投資後不出金，刑事局搜索機房，查獲江等20人送辦。記者李奕昕／攝影
江姓兄弟為首詐騙集團稱握有賓果遊戲套利程式，招收投資後不出金，刑事局搜索機房，查獲江等20人送辦。記者李奕昕／攝影
江姓兄弟為首詐騙集團稱握有賓果遊戲套利程式，招收投資後不出金，刑事局搜索機房，查獲江等20人送辦。記者李奕昕／翻攝
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江姓兄弟為首詐騙集團稱握有賓果遊戲套利程式，招收投資後不出金，刑事局搜索機房，查獲江等20人送辦。記者李奕昕／翻攝
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詐欺 詐騙集團

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