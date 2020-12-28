高雄女上午偷菜逃逸 下午酒駕被逮

高雄市66歲花姓女子昨天上午8時許於鳳山區中山東路與勝利南路口，趁洪姓菜販準備擺攤，直接拿走市價約500元的1袋蔥跟1袋蒜苗，花女被發現後將贓物丟到地上並騎機車逃逸，警方下午逮到花女騎機車搖搖晃晃，酒測值達每公升0.42毫克，依公共危險罪及竊盜罪嫌送辦。

據了解，74歲洪姓婦人當時剛準備將要賣的蔬菜擺出來，花女趁機拿走蔥跟蒜苗，旁邊路人發現向洪婦反映，洪婦趕緊追上花女，詢問花女「結帳了嗎?」花女覺得事跡敗露，隨意將偷到的東西丟到地上後騎車離開，洪婦事後到鳳山警分局成功派出所報案，警方調閱監視器以車追人，鎖定花女涉有重嫌。