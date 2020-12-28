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高雄女上午偷菜逃逸 下午酒駕被逮

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市66歲花姓女子昨天上午8時許於鳳山區中山東路與勝利南路口，趁洪姓菜販準備擺攤，直接拿走市價約500元的1袋蔥跟1袋蒜苗，花女被發現後將贓物丟到地上並騎機車逃逸，警方下午逮到花女騎機車搖搖晃晃，酒測值達每公升0.42毫克，依公共危險罪及竊盜罪嫌送辦。

據了解，74歲洪姓婦人當時剛準備將要賣的蔬菜擺出來，花女趁機拿走蔥跟蒜苗，旁邊路人發現向洪婦反映，洪婦趕緊追上花女，詢問花女「結帳了嗎?」花女覺得事跡敗露，隨意將偷到的東西丟到地上後騎車離開，洪婦事後到鳳山警分局成功派出所報案，警方調閱監視器以車追人，鎖定花女涉有重嫌。

成功所警方下午3時許，在鳳山區鳳林路看到花女騎機車搖搖晃晃將她攔下，警方對花女實施酒測值達每公升0.42毫克，警方問到是否有偷菜時，花女起初稱「我哪有偷啊？」但事後還是坦承行竊未遂，鳳山警分局除依公共危險罪嫌移送地檢署，竊盜部分也一併函送。

高雄市花姓女子昨偷走菜販的蔥跟蒜苗，事後又酒駕，被警方移送法辦。記者陳玫伶／翻攝
高雄市花姓女子昨偷走菜販的蔥跟蒜苗，事後又酒駕，被警方移送法辦。記者陳玫伶／翻攝
高雄市洪姓婦人昨差點被人偷走價值500元的蔥跟蒜苗，幸好熱心民眾提醒，順利追回。記者陳玫伶／翻攝
高雄市洪姓婦人昨差點被人偷走價值500元的蔥跟蒜苗，幸好熱心民眾提醒，順利追回。記者陳玫伶／翻攝
高雄市洪姓婦人昨差點被人偷走價值500元的蔥跟蒜苗，幸好熱心民眾提醒，順利追回。記者陳玫伶／翻攝
高雄市洪姓婦人昨差點被人偷走價值500元的蔥跟蒜苗，幸好熱心民眾提醒，順利追回。記者陳玫伶／翻攝

竊盜 酒駕

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