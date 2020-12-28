馬路如虎口 南警明起連3天在路口取締交通違規

為防制未依規定轉彎或違反號誌行駛造成交通事故，台南市警察局明天起接連3天，將在重要路口加強取締執法，避免因未依規定轉彎釀成車禍意外。

交通大隊統計，台南市今年1至10月路口事故占傷亡事故總數65.8%，路口確因行車動線交織機會多，使得交通事故比例大大提高。觀察台南市12月發生多起交通事故死亡案件，分析相關事故成因大都以汽機車未依規定轉彎、違反號誌及路口未禮讓為主因。

交通大隊說，這次執法重點項目分別為「未依規定轉彎」、「違反號誌管制」、「無照駕車」、「騎乘機車安全帽配戴」與「取締酒後駕車」，希望藉由執法及宣導雙管齊下，提醒用路人遵守交通法規意識。