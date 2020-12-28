馬路如虎口 南警明起連3天在路口取締交通違規
為防制未依規定轉彎或違反號誌行駛造成交通事故，台南市警察局明天起接連3天，將在重要路口加強取締執法，避免因未依規定轉彎釀成車禍意外。
交通大隊統計，台南市今年1至10月路口事故占傷亡事故總數65.8%，路口確因行車動線交織機會多，使得交通事故比例大大提高。觀察台南市12月發生多起交通事故死亡案件，分析相關事故成因大都以汽機車未依規定轉彎、違反號誌及路口未禮讓為主因。
交通大隊說，這次執法重點項目分別為「未依規定轉彎」、「違反號誌管制」、「無照駕車」、「騎乘機車安全帽配戴」與「取締酒後駕車」，希望藉由執法及宣導雙管齊下，提醒用路人遵守交通法規意識。
交通警察大隊並提醒機車轉彎5原則供參考，第1，機車騎士如從單一混合車道道路欲左轉至多車道道路，須先打方向燈，始可左轉進入指定車道。第2，如遇多車道內側禁行機車時，而該路口未設待轉區，仍需強制二段式左轉。第3、設有待轉區路口務必待轉。第4、單純路口，各行向均為混合車道時，可打方向燈左轉。第5、不論任何車道，機車欲右轉，路口前打方向燈，走最外側車道再轉，注意不要行駛超過邊線外。
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