派出所長退休前最後上班日 尋獲迷途騎士留下美好回憶

台南麻豆警分局今天表揚大丘派出所退休所長黃憲發，他25日退休，最後1天上班下午獲報轄區有機車騎士迷途山中，機車又深陷路坑無法脫困，他不因為剩沒幾小時就要退休而有所怠慢，花超過3小時在山區賣力搜尋，搜尋範圍跨越麻豆分局、白河分局及玉井分局等3個分局轄區，最後趕在天黑前將落難騎士救出，獲得騎士由衷感謝，堅守崗位的精神令人欽佩。

巡官陳永諭說，黃所長最後1日服勤是在12月22日，當天下午接獲110派案，有1名騎士在山區迷途，機車又陷入坑洞中無法牽出，但完全不知道自己身在何處，手機發話基地台則在六甲區中坑一帶。黃所長隨即出門搜尋，先與報案人聯繫，加入LINE好友後互傳定位及拍攝所看到的景象，但山中小路太多，景色雖美卻難以辨識位置，而定位位置看似接近，卻可能在不同山頭，黃所長只能藉由定位儘量騎到靠近的位置，甚至因山路坑坑洞洞無法騎乘，下車步行大聲呼喊，希望能用聽聲辨位的方式找到對方。

歷經3個小時仍無所獲，眼看就要入夜天黑，屆時將增加尋找難度，黃所長猛然想起電線桿編號可以提供正確位置，遂請報案人尋找最接近他的電線桿編號，費盡千辛苦找到騎士所在位置後，由騎士帶著黃所長與熱心民眾回到機車停放位置，一同將機車拉起，並協助帶領騎士回到主要道路返家，結束這場驚魂記，這場「最後的戰役」對所長與騎士都是永生難忘的回憶。