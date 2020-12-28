女大生遭噴精被稱「惡作劇」 校方：錄音裡未聽到性平委員這麼說

新北市板橋某科大有女學生在校內圖書館睡覺的時候遭男學生射精在外套上，並指控性平委員竟對她說「除非你被性侵！那才會考慮將男學生退學，目前這件事只是同學的惡作劇」。校方回應，目前從錄音檔沒聽到這樣的對話，但是否是因為對話過程讓女學生有此感受，會再調查釐清。

這名女學生指控，自己日前在學校圖書館睡覺時，遭到男學生打手槍射精在外套上，監視器都有錄到加害人身影，罪證確鑿，性評委員卻跟她說這只是惡作劇，令她相當難過。