禍從天降！14樓掉落氣窗砸到頭 基隆婦人送醫縫10多針

基隆市林姓婦人走在成功一路光華國宅人行道，被從14樓民宅掉落的鋁窗砸傷頭部，當場濺血，縫了10多針。警方調查，陳姓屋主26日大掃除，拆下氣窗的鋁窗清洗，結果鋁窗不慎掉落雨遮上。他試圖用拖把「撈起來」，反將鋁窗推落，不偏不倚擊中林婦頭部。林婦仍住院治療，陳男表示會負責賠償。

69歲林婦26日上午10點多走在光華國宅人行道，被從空中掉落的鋁窗擊中頭部倒地。路人發現後打「119」報案，由消防人員送醫急救。

警方到場查訪，發現鋁窗是從14樓陳家墜落地面，當時50歲陳男趁周末打掃住家。他拆下氣窗的小鋁窗清洗，想暫時放置在陽台花架上，結果因花架間隙太大，掉到下方的氣遮上面。陳拿拖把想要「撈」起來，結果反把鋁窗推人行道。