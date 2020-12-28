被質疑多收開趴費被逼寫遺書 男子慘遭熱泡麵淋頭、差點溺斃

台中市民常姓男子等人，去年前往蘭夏會館開趴，懷疑蔡男未如實核銷開趴支出的費用，涉嫌與陳男毆打蔡後，逼蔡書立遺書，脅迫蔡施用毒咖啡包、熱泡麵淋頭，並迫使蔡跳下游泳池，再以腳踩蔡的頭，不讓蔡浮出水面呼吸，經被害人報警，台中地檢署今天依傷害、妨害自由等罪嫌起訴陳男，同案的常男另行通緝。

起訴書指出，陳男（34歲）與友人常男（通緝中）於去年5月17日晚間，被害人蔡男前往謝姓友人中市租屋處，而結識在場的陳男、常男等人，因蔡有工作需求，常遂同意蔡與他一起工作。

同月18日凌晨，常、蔡等人前往中市南屯區蘭夏會館房間內開趴，至19日上午，陳男抵達蘭夏會館房間內，因常男質疑蔡男未如實核銷採買開趴所支出的費用，與陳男毆打蔡男，逼蔡書立遺書後，持棍子毆打蔡，並逼蔡施用毒咖啡包及不明藥丸，致蔡服用後昏睡。

陳、常與「強哥」等人，以床單將蔡綁在椅子上，由「強哥」將熱泡麵淋在蔡頭上，被害人清醒後，再迫使蔡跳入游泳池，「強哥」以腳踩在蔡頭上，不讓蔡浮出水面呼吸，蔡不停掙扎浮出水面後，陳與常以繩子勒蔡脖子，並以道具槍的槍托打蔡的頭部。